Beauty: un trucco illuminante e glamour per ogni occasione

Il make-up a cui non vorrai più rinunciare è quello che ha tanto illuminante e lucentezza per un viso glamour e incantevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Oréal Group (@loreal)

Il make-up che piace ad ogni donna è quello che include tanto illuminante per far risplendere il viso. Allora vediamo quali sono i passaggi fondamentali per ottenere un trucco veloce ed efficace, che si può svolgere in pochi minuti e con pochi prodotti essenziali. Tutto ciò che serve per questo make-up luminoso e glamour è un buon illuminante liquido o compatto, un ombretto scintillanti e colorato e un buon lucida labbra.

Il segreto per un make-up luminoso e glamour

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beauty Treats (@beautytreatsla)

Come primo passo bisogna chiaramente creare la nostra base per il trucco. Allora cominciamo con un bel primer o una cream idratante. Una volta spalmata bene e assorbita dalla pelle, possiamo passare a stendere il fondotinta. Attenzione alla tonalità!!! Dev’essere rigorosamente del colore del vostro incarnato se non volete un effetto maculato. Successivamente applichiamo un blush rosa per dare colorito al viso, i marchi sono tanti per i blush ma suggeriamo L’Oréal oppure Deborah. A questo punto possiamo passare all’applicazione dell’ombretto che abbiamo scelto. Se indossiamo un capo colorato e abbiamo nella nostra palette quel colore, possiamo farci ispirare. Sono tante le palette con colori scintillanti e con tanti brillantini.

La palette di Sephora ha una vasta scelta ad esempio, ma se vogliamo un effetto più duraturo e luminoso dovremo ricorrere agli ombretti in crema. Beauty Treats è un marchio interessante per le palette, perché ha una vasta gamma di colori in crema e anche molto scintillanti. Il marchio è inglese ed acquistabile sul loro sito online. Dopo aver applicato l’ombretto, passiamo al pezzo forte del make-up, l’illuminante.

Esistono vari tipi di illuminanti, sia in polvere, che compatti o liquidi. In questo caso quello liquido ha un effetto più efficace e allora utilizziamo quello L’Orèal Glow Mon amour. Ha una spatolina immersa nel liquido che renderà più facile l’applicazione. Ma ne basta veramente poco di prodotto perché è molto evidente. Va applicato nelle zone interessate, specialmente gli zigomi, naso e sopra al labbro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beauty Treats (@beautytreatsla)

Per concludere questo trucco all’insegna del glamour possiamo utilizzare una spugna immersa nei brillantini da applicare su tutto il viso e anche corpo volendo. Si trova da Bottega Verde, ma altrimenti ha lo stesso effetto la polvere illuminante dell’Erbolario che va bene anche per i capelli. Questi sono i passaggi del nostro make-up unico e scintillante!