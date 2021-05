Il nuovo scatto di Carlotta Mantovan è infinitamente commovente: quel dettaglio cela tutta la somiglianza con Fabrizio…

E’ un dettaglio ad emozionare i fan di una delle coppie più amate negli ultimi anni dal pubblico italiano, quella composta dall’ex modella e conduttrice di infinita bellezza, Carlotta Mantovan, e lo showman dal cuore d’oro e dalla professionalità illimitata, Fabrizio Frizzi.

Mentre il mondo dello spettacolo mostra molto spesso la sua malinconia per la scomparsa di un personaggio così prezioso e conosciuto da tutti per la sua grande umanità, è un solo dettaglio a svelare come una parte di lui sia ancora gioiosamente presente nella vita di chi ancor meglio ha avuto la fortuna di poterlo conoscere, vivendolo a pieno anche nella sua quotidianità.

Carlotta Mantovan, il gioioso dettaglio in ricordo di Fabrizio commuove i fan

Nessuno potrà mai dimenticare l’ampiezza, quanto la spontaneità di un sorriso come quello mostrato per anni in diretta tv dal conduttore ed attore romano. Ed è proprio per tal motivo che la pubblicazione dell’ultimo scatto della moglie Carlotta su Instagram ha scosso con potenza gli animi degli ammiratori della coppia sul web.

La bambina nata dal loro amore nel 2013, Stella, sta crescendo e la mamma ha deciso di immortalare in un emozionante scorcio una parte del suo viso: il suo sorriso.

“Lo stesso sorriso del papà, siete bellissime ❤️“. La somiglianza con quello di Fabrizio è infatti subito palese agli occhi dei suoi ammiratori, rivelandosi come un unico mix di gioia e nostalgia. “La mia vita, il mio amore“, così deciderà infine di intervenire la dolce anima gemella di Fabrizio, Carlotta, nei riguardi della piccola grande Stella.