Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto a soli 59 anni il cantante Nick Kamen, considerato il pupillo di Madonna e che ha avuto successo negli anni ’80

A dare la notizia della morte di Nick Kamen è stato Boy George sul suo account Instagram poco fa. È morto a soli 59 anni e sono ancora sconosciute le cause del decesso. La scomparsa è successa la scorsa notte. Il cantante era famoso soprattutto per il suo successo con la canzone “Each Time You Break My Heart” ed era il pupillo della pop star internazionale Madonna.

Il suo nome lo deve a una pubblicità che lo vide protagonista. Si chiamava all’anagrafe Ivor Neville Kamen ma quando aveva solo 18 anni era un modello e fece la pubblicità conosciuta e diffusa in tutto il mondo dei jeans della Levi’s 501. Proprio in quella reclame gli fu dato il nome di Nick. Qualcuno la ricorderà quando entrava in una lavanderia e vestiva in jeans e maglietta bianca e poi si spogliava e metteva in lavatrice tutti i suoi vestiti. Mentre fa questo strip si ascolta il brano di Marvin Gaye “Heard It Through The Grapevine”.

L’incredibile lutto di Nick Kamen a soli 59 anni: lo aveva lanciato Madonna

A lanciare tra le stelle il giovane cantante fu Madonna, regina della pop music e già leggenda durante gli anni ’80. Lo notò e gli fece intraprendere la carriera nel mondo della musica in quegli anni. Nel 2018 era stata resa nota la sua malattia tramite Instagram, era affetto da tumore ed era in cura per questo motivo. Nick Kamen raggiunse il successo con la hit famosissima in tutto il pianeta “Each Time You Break My Heart”, scritta proprio da Madonna.

Il singolo riscosse subito molti consensi favorevoli tra i critici musicali e si posizionò in quinta posizione in tutte le classifiche britanniche e di quelle dei principali Paesi dell’ Europa. Tra le canzoni degne di nota troviamo anche “Bring me your love”, che è all’interno del disco Steal Love.