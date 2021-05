Amici 2021: ballerina pronta a lasciare la scuola (SPOILER)

Un’altra ballerina abbandona la nave di Amici di Maria De Filippi, chi è la ragazza che ha preso questa decisione? Scopriamo i dettagli

A poche settimane dalla finale di Amici 2021 non mancano le sorprese per la scuola e per i fan che da mesi seguono con entusiasmo e passione il programma di Maria De Filippi. La trasmissione anche quest’anno ha ottenuto molto successo grazie alla bravura e al talento degli allievi che alla determinazione e alle capacità degli insegnanti. Ma qualcuno a pochi passi dalla fine di questa meravigliosa esperienza ha deciso di abbandonare la flotta. Lo spoiler ha spiazzato tutti.

Amici: chi rinuncia al programma? (SPOILER)

E’ tornata ad Amici in occasione di una puntata come un’ospite speciale, Lorella Boccia la ballerina tanto amata dal pubblico e da Maria De Filippi sarebbe pronta a dire addio alla scuola che l’ha fatta conoscere e affermare nel mondo della danza. A quanto pare la donna, oltre ad avere avuto una bambina, è anche impegnata in un altro programma su Italia 1 insieme a Mara Maionchi e Iva Zanicchi. Oltre a lei, anche un’altra ballerina avrebbe deciso di abbandonare definitivamente il ballo. Stiamo parlando di Giulia Pauselli che durante un incontro con gli allievi della scuola ha affermato: “Sento di aver fatto tante cose per cui il mio percorso come ballerina penso che sia finito, tra virgolette. Per me Amici come professionista è il mio punto di arrivo”.

“Ho fatto tante cose e grazie a tutte queste cose sono arrivata a poter lavorare qui dentro. Mi sento più andante verso desideri diversi, più maturi. – ha spiegato – Per quanto riguarda la Giulia ballerina ho fatto tutto quello che volevo fare e sono felice qua adesso”. La danza le ha fatto conoscere anche l’amore. La ballerina è infatti fidanzata con Marcello Sacchetta.