L’indagine risale a febbraio 2021: gli uomini arrestati sono stati identificati. A seguire i rapporti della polizia locale.

Un’inquietante scoperta ha scosso Mumbai, ufficialmente Bombay fino al 1995, dove due uomini sono stati arrestati con 7 kg di uranio radioattivo. L’indagine risale allo scorso febbraio di quest’anno, quando la polizia locale ha ricevuto la segnalazione di un certo venditore illegale della pericolosissima sostanza. L’uranio è difatti un elemento raro altamente radioattivo pericolosissimo per l’uomo. La sostanza è considerata la materia principale per la fabbricazione di ordigni esplosivi, in particolare nella produzione di bombe nucleari.

Le identità dei due criminali

Il caso era stato affidato alla Maharashtra Anti-Terrorism Squad (ATS). Secondo quanto specifica il media India Tv News, la squadra ATS aveva ricevuto informazioni sulla vendita illegale di uranio e dalla ricerca di un potenziale acquirente da parte degli accusati. Stando a quanto riferisce il media locale, gli agenti sono riusciti ad arrestare i venditori con una trappola. Gli uomini arrestati sono stati identificati come Jigar Jayesh Pandya e Abu Tahir Afzal Hussain Choudhary. Entrambi sono stati arrestati per possesso illegale di uranio valutato Rs 21,30 crore.

India Today cita il documento ufficiale dell’Atomic Energy Act. Secondo le stime delle autorità, l’uranio sequestrato ha un valore pari a circa 240mila euro. Come il metallo tossico e radiattivo sia riuscito ad approdare sul mercato nero è ancora sconosciuto agli occhi degli esperti, così come le originali intenzioni dei due criminali; ed è proprio su questi temi che si concentrerà il lavoro della polizia. L’uranio sequestrato è stato inviato al Bhabha Atomic Research Center (BARC) per ulteriori accertamenti. Le dichiarazioni del centro di ricerca descrivono la sostanza come “uranio naturale […] altamente radioattivo e pericoloso per la vita umana.”

Attualmente i criminali sono nuovamente sotto custodia dell’ATS fino al 12 maggio.

Fonte India Tv News, India Today