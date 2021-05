Uomini e Donne anticipazioni 7 maggio: Massimiliano vicino alla scelta. Chi sarà tra Eugenia e Vanessa ad andare a casa con lui? Intanto Giacomo sempre più in crisi

Le cose per Gemma non vanno proprio a gonfie vele, e questo da quando Aldo ha deciso di guardarsi intorno e di cominciare a vedere altre donne perché lei non ha intenzione di dargli altro. Clamorosa la rottura tra Elisabetta e Luca: lei ha deciso di volere di più da una relazione e ha deciso di darsi una seconda possibilità con il corteggiatore che è arrivato per incontrarla. “Chiusa una porta, si apre un portone” ha commentato Tina.

Uomini e Donne, le anticipazioni della prossima puntata

Mentre Giacomo è sempre più in difficoltà perché non sa chi scegliere tra Martina e Carolina, Massimiliano non sta messo tanto meglio. Anche lui si trova molto bene sia con Eugenia che con Vanessa, ma deve assolutamente arrivare ad un punto di svolta e sembra determinato a capirci di più di quello che prova per le due ragazze. Se con Vanessa c’è tanta attrazione fisica, con Eugenia c’è un’attrazione mentale non trascurabile e Massimiliano è diviso tra questi due fuochi. Giacomo, intanto, sta cercando di gestire i problemi con le sue corteggiatrici che sono sempre più prese da lui e non sa come fare a non ferirle dopo ogni esterna.

Intanto, Riccardo e Roberta torneranno in studio per raccontare cosa è successo tra di loro fuori dal programma da quando hanno deciso di uscire. I due, infatti, si sono lasciati dopo aver avuto problemi durante l’inizio della loro relazione.