Eros Ramazzotti, lutto e dolore per il cantante: “Hai vent’anni per sempre”

Lacrime e dolore per Eros Ramazzotti che si mette nei panni di chi ha perso una figlia di soli ventidue anni, inghiottita da un macchinario durante il lavoro. Luana D’Orazio era una ragazza piena di vita e aveva tanto amore da trasmettere a suo figlio di cinque anni. Oggi sono molti i personaggi dello spettacolo che si stringono alla famiglia e lasciano un messaggio di cordoglio per quella giovane donna che ormai non c’è più. Su Instagram il cantante posta una foto e una frase commovente.

Eros Ramazzotti: il messaggio del cantante – FOTO

Una storia per ricordare Luana D’Orazio, una ragazza di soli ventidue anni strappata alla vita così prematuramente. Un errore a lavoro, una tragedia che è costata la morte della giovane di Prato che oggi viene commemorata e pianta dall’intera comunità italiana. “Ciao Luana” scrive Eros Ramazzotti sul suo profilo e poi le dedica un pezzo di una sua canzone: “È per te Questo fiore che ho scelto Te lo lascerò lì Sotto un cielo coperto. Mentre guardo lassù Sta passando novembre E tu hai vent’anni per sempre Ora che… – ha scelto Sta passando novembre – Puoi prendere per la coda una cometa E girando per l’universo te ne vai Puoi raggiungere, forse adesso, la tua meta Quel mondo diverso che non trovavi mai Non trovavi mai Puoi raggiungere, forse adesso, la tua meta Quel mondo diverso che non trovavi mai”.

“Solo che non doveva andar così Solo che tutti ora siamo un po’ più soli Tutti ora siamo un po’ più soli qui”. Un modo semplice ma sincero per stare vicino alla famiglia. Ramazzotti ha scelto quello che gli riesce meglio: cantare.