Federica Panicucci, Mediaset cambia tutto: spostata la presentatrice

Colpo di scena in casa Mediaset: l’azienda ha deciso di affidare a Federica Panicucci la conduzione di una partita attesissima.

Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici di punta di casa Mediaset. La nativa di Cecina lavora ininterrottamente con l’azienda milanese dal lontano 2006: ‘La pupa e il secchione’ fu la trasmissione che lanciò definitivamente la classe 1967. Nel corso di questi anni, la Panicucci ha presentato programmi come ‘Mattino Cinque’, ‘Pomeriggio Cinque’, ‘Domenica Cinque’ e ‘Capodanno in musica’.

Federica è seguitissima sui social network: la bella livornese ama deliziare la sua platea con scatti da urlo in cui mette in mostra il suo fascino irresistibile. L’ultimo aggiornamento deciso da Mediaset avrà sicuramente fatto gioire gli innumerevoli ammiratori della presentatrice.

Federica Panicucci, Mediaset cambia tutto: novità per la presentatrice

Il prossimo 25 maggio verrà trasmessa “La partita del cuore – 30° edizione” per la prima volta su Canale Cinque, ovviamente in prima serata. Sul terreno di gioco si affronteranno la Nazionale Italiana Cantanti capitanata da Enrico Ruggeri e i Campioni per la Ricerca capitanati da Andrea Agnelli.

Per l’occasione, Mediaset ha deciso di affidare la conduzione dell’evento a Federica Panicucci. Il match si giocherà all’Allianz Stadium di Torino: la telecronaca sarà effettuata da Pierluigi Pardo mentre Giorgia Rossi intervisterà tutti a bordo campo.

La partita si preannuncia interessante: in campo ci saranno elementi come Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Charles Leclerc e Carlos Sainz (i piloti della Ferrari). Per i cantanti, invece, ci sono grandi nomi: Eros Ramazzotti, Briga, Bugo, Ermal Meta e Alberto Urso (tra gli altri, ovviamente).