Isola, naufrago abbandona per Sempre. Il motivo clamoroso

Secondo quanto visto, un naufrago ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi. Era tra i concorrenti a rischio eliminazione ma a quanto pare uscirà prima del previsto

Il naufrago ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi e secondo quanto appreso da alcune fonti vicine al programma, il concorrente lo farà per motivi clamorosi. Si scoprirà di più durante il corso della quindicesima puntata del serale del programma condotto da Ilary Blasi affiancata dagli opinionisti Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Si tratta proprio di Ubaldo Lanzo.

Entrando nei particolari dell’abbandono da parte di Ubaldo Lanzo, scopriamo, secondo quanto appreso da Tv Blog che il concorrente è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi per problemi di salute. L’edizione di quest’anno è stata parecchio sfortunata per quanto riguarda soprattutto la salute dei naufraghi: prima l’ex giocatore di calcio Paul Gaiscoigne, poi Elisa Isoardi che ha avuto un fastidio agli occhi e adesso anche Ubaldo Lanzo.

Quando andrà in onda la prossima puntata de L’Isola dei Famosi

La quindicesima puntata de “L’Isola dei famosi” andrà in onda venerdì sera sempre in prima serata su Canale 5 e non stasera visto che il programma del suo comico Pio e Amedeo Felicissima sera, che aveva fatto spostare i naufraghi al giovedì, è giunto al termine.

Per quanto riguarda lo show prodotto da Banijay Italia e ambientato nelle terre esotiche dell’Honduras, Ubaldo Lanzo abbandona prima del previsto e soprattutto si sfila dal giudizio del pubblico che doveva decidere se eliminarlo oppure scegliere un altro concorrente. A questo punto sono rimaste in nomination solo Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia.

Chi avrà la meglio e rimarrà in Honduras? Ai telespettatori non resta che attendere la puntata in onda domani sera in prima serata dello show condotto da Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino, inviato in America Centrale.