Per questi mesi primaverili, vi proponiamo un trucco super chic e semplicissimo da realizzare: ecco tutti i passaggi…

Ormai la primavera è arrivata già da un po’ ed è importante non rimanere impreparate: passo dopo passo ricreeremo quindi un trucco perfetto per questi mesi, ma non solo.

Innanzitutto procedete con la base viso ed utilizzate prodotti ad hoc per le esigenze della vostra pelle.

Successivamente stendete sulle guance un blush rosato con delle piccole perlescenze e, con il pannello ancora sporco di prodotto, sfumate anche sulla piega dell’occhio in modo rapido e impreciso, così da creare un’ampia ombreggiatura ben sfumata: l’effetto finale sarà uno sguardo super sano, fresco e riposato.

Per definire l’occhio e allungare lo sguardo, stendete l’eyeliner: se riuscite e l’effetto vi piace create anche una lunga codina finale e vedrete che il risultato sarà inevitabilmente uno sguardo da cerbiatta!

LEGGI ANCHE >>> Boccoli da urlo fatti con l’accappatoio: il segreto è… – VIDEO

La primavera è arrivata e noi donne dobbiamo essere pronte: ecco un’idea per un make-up adatto alla stagione..

LEGGI ANCHE >>> Make-up per Pasqua 2021: occhi irresistibili e labbra da baciare! – VIDEO

Dopo l’eyeliner è il turno del mascara: non siate timide ed abbondate!

Ma gli occhi non possono essere conclusi senza prima aver riempito le sopracciglia: scegliete una matita perfetta per voi e procedete senza colorarle a pieno, cioè andando a disegnare dei peli nella zona in cui mancano, in modo che l’effetto risulti molto più naturale.

Consiglio importante: non ingranditele troppo e non cercate di stravolgere la forma che avete per imitarne una che vi piace di più, perché non verranno mai come pensate voi.

Ricordatevi dunque che il trucco non serve per cambiare determinate parti del viso, bensì serve per migliorare ciò che ognuna ha.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Per quanto concerne le labbra, optiamo per un rossetto rosa ‘big bubble’: darà un tocco di colore in più a tutto il make-up!

FRANCESCA BACOSI

POTETE TROVARE IL VIDEO COMPLETO QUI: