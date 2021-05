Sara Croce e il selfie di coppia: “Sono stata fortunata a conoscerti…” – FOTO

La magnifica ‘bonas’ di Avanti un altro, nonché ‘Madre natura’ di Ciao Darwin 8, ha pubblicato un selfie su Instagram in cui non è sola…

La splendida modella italiana Sara Croce oggi è a Capri per lavoro: tra un set e un altro ha portato i followers virtualmente con sé, mostrando con chi è, le location, i suoi look e qualche anticipazione dei progetti in corso.

Sei ore fa, sulle storie di Instagram, ha pubblicato questo boomerang in un momento di pausa fra i vari shooting: Sara si mostra con un viso poco truccato ed una capigliatura con le onde.

Oltre alle stories, circa un’ora fa, ha postato anche uno scatto direttamente dall’isola campana: nella foto però non è da sola…

Sara Croce posta di nuovo: la FOTO spiazza i fan!

Poco più di un’ora fa, Sara Croce ha pubblicato questo selfie scattato a Capri, in cui è in compagnia della bellissima modella e influencer Camilla Caimi.

Le due amiche e colleghe stanno facendo esplodere il web: sono vestite entrambe con una maglietta crop – top sui toni del beige, hanno un make-up piuttosto leggero e i capelli mossi.

Nella didascalia Sara ha scritto: “Stanche ma fiere di noi“. E ancora: “Non potevo scegliere compagna d’avventura migliore! Dio solo sa quanto sono stata fortunata a conoscerti“.

Il post ha avuto circa 20.000 mi piace e quasi 140 commenti, di cui la maggior parte sono complimenti e apprezzamenti alla loro oggettiva bellezza.

Tra i messaggi degli utenti si legge: “Che belle che siete“, “Stupenda questa foto“, “Tutto lo splendore in una solo scatto“, oppure “Sembrate sorelle, vi assomigliate come due gocce d’acqua“.