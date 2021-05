Amici 20, annunciati gli album di debutto dei ragazzi: tutti i dettagli

La semifinale di Amici andrò in onda domani sera ma per i cantanti in gara la vera vittoria è già arrivata: sono stati annunciati i loro album di debutto. Ecco tutti i dettagli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Sabato 15 maggio si disputerà la finalissima di Amici che andrà a decretare il vincitore di questa ventesima edizione. A sfidarsi nella semifinale che andrà in onda domani sera i ballerini Giulia, Serena e Alessandro insieme ai cantanti Sangiovanni, Tancredi, Aka7even e Deddy. Sebbene la vittoria rappresenterebbe una soddisfazione unica, per alcuni di loro il sogno sembra essersi già avverato. I cantanti rimasti in gara hanno firmato ufficialmente il primo contratto con una casa discografica e sono state annunciate le uscite dei loro album di debutto.

LEGGI ANCHE -> Isola dei Famosi, pronto l’arrivo di un ex Cavaliere

Gli album dei ragazzi di Amici, quando usciranno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Deddy (@sonodeddy)

LEGGI ANCHE -> Barbara D’Urso, un altro programma chiude i battenti: il motivo clamoroso

Giunti a un passo dalla finale, per i cantanti di Amici 20 è già arrivata una prima grande opportunità lavorativa. Tutti e quattro sono stati messi sotto contratto da diverse case discografiche ed è giunto il momento di presentare al pubblico i loro album di debutto.

Usciranno il 14 maggio i dischi di tre protagonisti di questo serale di Amici che conterranno i loro singoli di successo presentati durante il programma. Tancredi annuncia “Iride” che conterrà tra i brani anche “Las Vegas” e “Le leggi dell’universo“. Sarà possibile ascoltare anche l’EP di debutto di Deddy che prende il nome dal singolo “Il cielo contromano“. Sangiovanni uscirà con il disco omonimo nel quale sarà presente anche “Lady“, tra i singoli più ascoltati al momento su Spotify. Dovranno attendere invece il 21 maggio i fan di Aka7even che ha annunciato l’uscita del suo omonimo album. Tra le tracce anche la hit “Mi manchi” e il potenziale tormentone estivo “Loca“.

Nonostante sia stata eliminata dopo poche puntate un’altra artista molto amata di questa edizione, Enula, avrà l’occasione di far ascoltare il suo primo progetto discografico. La cantante ha presentato “Con(Torta)“, l’EP in uscita il 21 maggio. Tra i brani inseriti anche un inedito prodotto da Dardust e scritto insieme a Franco126.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝒂𝒌𝒂 𝟕𝑬𝑽𝑬𝑵. 💛 (@aka_7even_)

Saranno settimane impegnative per i ragazzi che, terminata l’esperienza ad Amici, si ritroveranno a dover fare i conti con una vita completamente nuova. A partire dal loro debutto sul mercato discografico.