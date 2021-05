Avanti un Altro, Bonolis si scatena: “Così godiamo a pieno”

Avanti un altro. Paolo Bonolis e la proposta indecente alla concorrente Francesca: “Che ne dice? Così godiamo a pieno”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SuperGuidaTV (@superguidatv)

Nella puntata di questa sera, Avanti un Altro non ha fatto fatica a trovare il primo campione di giornata. Spesso e volentieri, infatti, i concorrenti si avvicendano l’uno dopo l’altro, senza tuttavia riuscire a raggiungere una cifra tale da poter accedere al gioco finale. La stessa sorte non è toccata a Nello, concorrente che ha subito pescato una somma esorbitante dal pidigozzaro: 75.000 euro.

Dopo aver risposto correttamente alle domande sui proverbi napoletani, Nello ha estratto la fortunata cifra e si è immediatamente proclamato “primo campione di giornata”. A tentare di soffiargli il posto è poi giunta la giovanissima Francesca, la quale ha regalato un siparietto davvero bollente che coinvolgeva anche i due conduttori.

LEGGI ANCHE —> Avanti un altro, Gabriele si sbottona su Miss Claudia: “Sogni proibiti”

Avanti un Altro, Bonolis si scatena: “Così godiamo un po'”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_tv (@ascoltitv_official)

LEGGI ANCHE —> Avanti un Altro, il pubblico trattiene il fiato di fronte alla confessione: “Ho una malattia”

L’arrivo della giovane Francesca ha fin da subito galvanizzato i due conduttori, che sono rimasti colpiti innanzitutto dal suo look. “Da quale parco arriva?“, le ha chiesto ironicamente Bonolis, riferendosi al vestito leopardato sfoggiato dalla concorrente. Dopo alcune battute iniziali, il racconto della partecipante è entrato nel vivo: “Ho una passione per i balli latino-americani, ho vinto delle gare a livello nazionale“. Alle sue dichiarazioni, nello studio di Avanti un Altro è scattato un forte applauso.

Paolo Bonolis, che non poteva di certo lasciarsi scappare l’occasione, le ha immediatamente chiesto di esibirsi davanti a tutti. La concorrente, restia, ha ammesso di non voler ballare da sola. A quel punto, la proposta del conduttore non poteva essere più azzeccata: “Scusi, c’è qui Laurenti… Balli con lui!“. Il collega, preso alla sprovvista, ha simpaticamente tentato di opporsi, ma il presentatore non ha ammesso repliche. “Così godiamo a pieno di questo turbinio“, ha concluso Bonolis.

Dopo aver ballato per qualche secondo, sia Francesca che Laurenti sono tornati ai loro posti, con grande dispiacere di Bonolis. “Non ha ballato per niente” – ha commentato Luca ironicamente, mentre Paolo gli faceva eco – “Francesca, campionessa scatenata di ballo del mattone“. Dopo questo divertente siparietto, la partita della concorrente è finalmente entrata nel vivo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mondo di Paolo (@ilmondodipaolobonolis)

Sfortunatamente, Francesca ha dovuto ben presto abbandonare il gioco a causa dello Iettatore. Non avendo fornito la risposta corretta al suo quesito, la partecipante ha salutato Bonolis e Laurenti, con grande dispiacere da parte del pubblico.