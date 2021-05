“Eccesso di bellezza”: Elena Santarelli stupisce con un tutorial inaspettato

Elena Santarelli ha condiviso uno scatto in cui si è mostrata radiosa. Indosso un look casual stupisce i fan con un tutorial inaspettato.

Elena Santarelli ha stupito i fan con uno scatto in cui è radiosa. Con un look casual si è mostrata sotto un’altra veste. Accanto ai lei una spazzola firmata Bellissima. Con la foto sponsorizza il prodotto del brand. Accanto alla foto scorrendo il post, la Santarelli si mostra intenta a realizzare una piega con questa spazzola. Una novità per il marchio che permette di tutelare i capelli dal calore grazie alla sua tecnologia.

“Per me approvata”, il commento di Elena. Subito è boom di like e commenti. Molti fan pongono domande alla Santarelli sul funzionamento della spazzola. Altri si mostrano stupiti per questa sua versione da parrucchiera.

Elena Santarelli: il momento più difficile della sua vita

