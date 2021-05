Uomini e Donne, Riccardo e Roberta raccontano i motivi della loro rottura. La storia d’amore che ha fatto sognare tanti telespettatori qualche mese fa, è giunta a capolinea

Roberta e Riccardo si sono conosciuti a Uomini e Donne tanti anni fa ma entrambi intrapresero due percorsi diversi. Lui cominciò ad uscire con Ida, con cui ha avuto una storia burrascosa tra tira e molla per diversi anni, mentre Roberta ha avuto diverse frequentazioni. Quando si sono ritrovati nello stesso studio, dopo tanto tempo, hanno deciso di darsi una possibilità e di cominciare ad uscire. Una volta capito di essersi innamorati, hanno lasciato il programma insieme.

Roberta e Riccardo, dopo Uomini e Donne l’amore è finito

La loro storia è durata qualche mese, poi oggi sono ritornati in studio per raccontare che le cose tra di loro non sono andate bene. Roberta ha raccontato un bel po’ di episodi che l’hanno portata all’esasperazione: un regalo di compleanno che non gli piaceva, lui che stava sveglio di notte e non la faceva dormire facendo sempre rumore, scenate per il nulla che hanno portato a termine la loro relazione e il loro amore. Una situazione insostenibile che non sono riusciti a risolvere. Lui, furioso, ha deciso di lasciare lo studio per poi rientrare quando ha sentito che Roberta stava continuando a parlare di lui nonostante la sua assenza.

Maria De Filippi è intervenuta cercando di far capire ai due che se c’è l’amore questi problemi si affrontano e si risolvono, e che se loro non hanno trovato un punto di incontro, è perché evidentemente non hanno voluto farlo.