Isola dei Famosi, anticipazioni: il pubblico da casa ha espresso già le sue preferenze tramite un sondaggio di Reality House.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Tutto pronto per una nuova puntata del noto reality show ‘L’isola dei Famosi’. Il programma, fino alla scorsa settimana, andava in onda di giovedì. Da maggio, invece, la trasmissione occuperà la prima serata il venerdì, prendendo il posto di ‘Felicissima sera’ (l’amatissimo programma di Pio e Amedeo).

Il programma sta facendo registrare ascolti molto bassi: non è esclusa un’interruzione anticipata. Nonostante ciò, non manca una folta schiera di telespettatori che non vede l’ora di incollarsi nuovamente allo schermo. Per la puntata di stasera, erano inizialmente previsti quattro nominati: Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Ubaldo Lanzo. Lo stilista, tuttavia, ha dato forfait lasciando l’isola a causa di alcuni problemi di salute. Il televoto resta aperto quindi per gli altri tre nomi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 10 maggio: il gesto di Cosimo verso Salvatore

L’Isola dei Famosi, anticipazioni: eliminazione a sorpresa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Leggi anche -> Beautiful, anticipazioni puntata 8 maggio: la fuga di Douglas

Reality House ogni settimana lancia il sondaggio: gli utenti possono votare i concorrenti che vogliono confermare e quelli che vogliono eliminare. Stando alle votazioni, ad essere lo sfavorito è senza dubbi Roberto Ciufoli, con solo il 15% delle preferenze. Emanuela Tittocchia ha “conquistato” il 29% dei voti.

Miryea Stabile è risultata la più amata con il ben 56% dei voti. Queste non sono ovviamente le votazioni ufficiali: per sapere chi lascerà l’Isola dei Famosi bisognerà attendere la puntata di questa sera.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il profilo Instagram ufficiale in cui viene curata la parte social dei programmi ha ovviamente dedicato un post alla puntata di questa sera. “Sono successe moltissime cose in questi giorni e stasera di sicuro ne accadranno di altre! Ci vediamo questa sera su Canale 5”, si legge.