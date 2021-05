Pomeriggio 5, Luigi Favoloso confessa: “Vi spiego la violenza su Nina Moric”

Luigi Favoloso, intervistato da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, ha fatto delle rivelazioni scottanti in merito a Nina Moric: “Vi spiego tutto”

Dopo 15 mesi di scandali e inchieste, la Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione dell’indagine per stalking e atti persecutori a carico di Luigi Favoloso. Quest’ultimo, ex fidanzato di Nina Moric, era stato accusato proprio da quest’ultima di maltrattamenti. La donna, che aveva gridato a gran voce la violenza subita in molte trasmissioni, aveva anche mostrato dei lividi che, a detta sua, le erano stati inferti proprio dall’ex.

A distanza di oltre un anno, la vicenda è stata archiviata dalla Procura di Milano. Il legale di Nina Moric, tuttavia, ha affermato che farà ricorso e si opporrà alla richiesta di archiviazione. “Lo può fare entro 15 giorni“, ha commentato Luigi Favoloso, per la prima volta ospite di Pomeriggio Cinque dopo tanto tempo. Nel suo lungo sfogo, l’uomo non ha risparmiato parole al veleno alla ex.

Luigi Favoloso confessa: “Nina Moric voleva distruggermi”

Dopo svariati mesi, Barbara D’Urso ha finalmente invitato Luigi Favoloso nello studio di Pomeriggio Cinque, per permettergli di fornire la propria versione dei fatti. L’uomo, accusato da Nina Moric di aver maltrattato sia lei che suo figlio Carlos, ha parlato a cuore aperto dell’enorme calvario attraversato in questi mesi: “Io non auguro a nessuno di essere accusato di queste cose. Questi 15 mesi sono stati un inferno“.

Ora che la procura di Milano ha archiviato le accuse di stalking e atti persecutori, Favoloso spera di poter tornare il più presto possibile alla normalità. Barbara D’Urso, che ha ascoltato con attenzione le sue parole, non ha potuto far a meno di chiedergli dei lividi mostrati da Nina Moric come testimonianza della violenza subita.

“Tutti dicevano che era una liposuzione, solo i tuoi opinionisti hanno detto che erano lividi“, ha replicato con stizza Favoloso, il quale si è anche detto deluso dalla sicurezza con cui gli ospiti della D’Urso lo avevano tacciato di colpevolezza. Luigi, che vorrebbe delle scuse dagli opinionisti di Pomeriggio Cinque, ha ottenuto dalla D’Urso la possibilità di potersi confrontare con loro in uno dei prossimi appuntamenti.

In merito alle motivazioni che avrebbero spinto Nina ad incolparlo, Favoloso non ha dubbi: “Ha fatto una pantomima e ha raccontato queste sciocchezze. Lo ha fatto per distruggermi“.