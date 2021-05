Roshelle, l’annuncio su Instagram fa impazzire i fan: sensualità disarmante – FOTO

Roshelle, l’annuncio su Instagram che manda in delirio i fan, ma non quanto il suo irresistibile scatto: seduzione allo stato puro

Dopo la collaborazione con Rkomi nell’album del rapper “Taxi Driver“, per il brano “Paradiso vs Inferno” pubblicato il 30 aprile, ascolteremo una nuova traccia di Roshelle.

L’annuncio manda in delirio i fan su Instagram, anticipando il featuring con Guè Pequeno, Mecna e Shablo, che si prospetta un grande successo.

La trepidante attesa avrà termine il 12 maggio, data di pubblicazione, e lo scatto della cantante che accompagna la notizia è già un intrigante programma: strepitosa.

Roshelle, l’annuncio che fa sognare i fan

Innovativa, provocatoria, fresca e libera, Roshelle con la sua identità artistica cavalca il panorama in fermento delle nuove generazioni. Dagli esordi a X Factor, la sua evoluzione non si è mai arrestata. Attraverso le ultime pubblicazioni, ha dimostrato la sua cifra stilistica, in bilico tra la Contemporary R&B e il Rap, senza nulla da invidiare alla scena internazionale.

Per questi motivo, l’ultimo post su Instagram della cantante fa sognare i fan, annunciando l’uscita di un nuovo brano, la cui collaborazione aumenta l’entusiasmo. Un interessantissimo featuring con Guè Pequeno, Mecna e Shablo, che apre le più disparate e stilose visioni, dal titolo “TI AMO, TI ODIO“.

Lo scatto con il quale condivide l’acclamata notizia, è semplicemente il miglior biglietto da visita che potesse selezionare. Davanti al microfono vintage, in un look estremamente sofisticato, splende di charme e classe. Proprio come una diva d’altri tempi, incanta il web con la sua bellezza, in un mix di seduzione ed eleganza.

L’acconciatura chic e il girocollo di brillanti esaltano i suoi lineamenti, dove troneggia lo sguardo profondo, mentre l’abito lilla con scollatura a V evidenzia il generoso décolleté, per un risultato estremamente sexy.

I fan sono già impazienti di poter godere della sua voce su una nuova canzone, mentre combattono l’attesa con l’ammirazione della sua immagine esplosiva, che conquista più di 33 mila like.