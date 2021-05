Emma Marrone e la sua seconda volta: un grande ritorno per la cantante

Emma Marrone non si ferma un attimo: cantante, giudice di X Factor e un nuovo progetto per lei. Dopo la prima volta ci prova ancora

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Emma Marrone torna a stupire i suoi fan. Un anno ricco di soddisfazioni per lei, la cantante salentina che abbiamo conosciuto tra i banchi di scuola di Amici di Maria de Filippi, è arrivata sui palchi più prestigiosi, fino all’Ariston come concorrente in gara ma anche come presentatrice, voluta nel 2015 al fianco di Carlo Conti che l’ha scelta insieme ad Arisa come sua spalla per il Festival di Sanremo.

E la bella ed energica cantante che ha sconfitto anche il cancro, si appresta a tornare sui palchi questa estate. È felicissima per la partenza a giugno del suo tour. Sulla capienza in base alle normative Covid ci saranno degli aggiornamenti ha spiegato ai suoi fan ma la felicità dopo oltre un anno di stop musicale c’è tutta.

Ma Emma è al settimo cielo anche per un altro progetto. Una novità, o non proprio, che la vede impegnata di questi tempi. Per lei è un ritorno, un bis ad un’esperienza nella quale si era già cimentata.

LEGGI ANCHE–> Ambra Angiolini e Allegri, la crisi è in atto. Per L’allenatore una nuova fiamma?

Emma Marrone, nuova veste per la seconda volta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

LEGGI ANCHE–> “Bellezza che non si può mascherare”: e la Buccino mostra tutta la mercanzia – FOTO

Emma Marrone torna nei panni di attrice. Per un po’ di tempo mette da parte la versione rocker e cantante per vestire quelli di interprete. Per lei è la seconda volta sul set come attrice. La 36enne salentina è stata scelta, infatti, per un ruolo in una serie tv.

A volerla nel cast il grande regista che l’aveva già scelta per il suo debutto al cinema: Gabriele Muccino. L’aveva voluta per “Gli anni più belli” e adesso per la seconda volta la vedremo in “A casa tutti bene”, la serie tv che si ispira alla pellicola cinematografica del regista romano.

Le riprese sono già iniziate dallo scorso marzo, vedremo la serie tv per l’autunno su Sky e Now Tv. La cantante interpreta il ruolo di Luana accanto ad attori del calibro di Laura Morante e Francesco Acquaroli, rispettivamente Alba e Pietro Ristuccia, i proprietari del famoso ristorante romano La Villetta a Trastevere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Un family drama in otto episodi che racconta proprio le vicende della famiglia di ristoratori. Emma è entusiasta di questa seconda volta da attrice. Lo ha documentato con diverse stories su Instagram e tutti i suoi fan non vedono l’ora di rivederla sugli schermi.