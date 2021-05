Verissimo e l’Incidente in studio: brutta caduta addosso Silvia Toffanin

A Verissimo succede l’inverosimile. L’ospite in studio schiaccia sotto di sé Silvia Toffanin: ecco cosa è successo

A Verissimo, il programma di Silvia Toffanin, succede sempre qualcosa degno di nota. La conduttrice, compagna di Pier Silvio Berlusconi, è al timone della trasmissione del sabato pomeriggio su Canale 5 ormai da anni.

Tutti conosciamo i suoi modi gentili e mai invasivi che portano gli ospiti a parlare e confidarsi senza troppi problemi. Lei che è molto sensibile ha la lacrimuccia facile e non è raro vederla piangere.

Spesso però è anche protagonista di episodi non proprio piacevoli che mettono il pepe in trasmissione. Alcuni ricorderanno l’incidente che è successo in studio qualche tempo fa. L’ospite a Verissimo è caduta in modo rovinoso addosso a Silvia Toffanin. Sapete di chi si tratta? Ve lo diciamo noi.

Verissimo, l’ospite schiaccia Silvia Toffanin: i dettagli

È stato grazie a Striscia la notizia che molti telespettatori hanno potuto riedere il rovinoso incidente successo a Silvia Toffanin. A caderle addosso Alessia Marcuzzi che è stata l’ultima protagonista della celebre rubrica Fatti e rifatti che si occupa di svelare i ritocchini fatti dai vip.

Anche la presentatrice de Le Iene non è passata indenne dallo scanner test. E così prima di far vedere i risultati Gerry Scotti ha passato in rassegna la sua lunga carriera con alcuni video esilaranti di alcune delle sue trasmissioni cult come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi.

Striscia ha mostrato la beauty routine che la Marcuzzi ha fatto insieme a Luciana Littizzetto a Che tempo che fa con mosse strane come occhi di gatto e pizzicotti. E ooi quelle che faceva con la faccia insieme a Fiorello, una sfuriata verso Eva Henger nello studio dell’Isola dei Famosi. “Non fare discorsi moralisti a me, quando io non sono mai stata moralista con te”, aveva tuonato la Marcuzzi verso l’ex porno diva.

Insomma tanti momenti esilaranti tra cui anche l’episodio successo a Verissimo. Ospite tempo fa della Toffanin la Iena le ha voluto far vedere un esercizio di yoga che lei pratica. Mentre la padrona di casa doveva cercare di mettersi sotto la Marcuzzi lei non ha retto ed è caduta rovinosamente sulla Toffanin schiacciandola con la sua schiena.

Niente di grave per fortuna ma una gag esilarante degna di uno dei migliori momenti della tv che a Striscia non passano mai inosservati.