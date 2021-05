Veronica Gentili, il primo piano che non si può dimenticare-FOTO

La conduttrice Veronica Gentili appare in un primo piano su instagram che lascia di stucco, è bellissima e al naturale

Veronica Gentili è una conduttrice molto amata ed apprezzata. Conduce il programma Stasera Italia. La sua presenza è sempre molto soft, appare sempre raffinata e semplice. D’altronde affronta temi seri e importanti, quindi anche la presenza dev’essere di un certo tipo. Lei è nata a Roma nel 1982 e a iniziato la sua carriera nello spettacolo, partendo dal cinema. Il suo debutto arriva nel 1999 in un film di Gabriele Muccino, “Come te nessuno mai”. Cambia poi direzione quando diventa nel 2015 Giornalista pubblicista.

Veronica Gentili la conduttrice acqua e sapone che piace agli italiani

La Gentili è una conduttrice molto apprezzata, il modo in cui conduce con molta serietà e precisione è sicuramente un punto che fa piacere al pubblico. Nella sua ultima foto su instagram, si mostra in tutta la sua bellezza in un primo piano dove appare acqua e sapone. La notorietà la Gentili la raggiunge con il programma Piazzapulita su LA7 e comincia ance a scrivere per il Fatto Quotidiano. Viene poi chiamata come ospite in diversi talk show come La gabbia, L’aria che tira e anche Coffe Break. I temi che affronta solitamente nel suo programma, riguardano la politica e attualità in generale.

Oltre a condurre e lavorare come giornalista in televisione, la Gentili ha perseguito per un periodo la carriera da attrice. Ha partecipato a numerose fiction tra cui, Provaci ancora prof!, Don Matteo, Family Game, Signorina Effe, Le ombre rosse, Romanzo Criminale, Viso d’angelo e anche Il commissario Rex. Oltre ad aver partecipato come attrice, agli albori della sua carriera, la Gentili ha anche collaborato alla stesura della sceneggiature per alcune opere teatrali. Insomma il suo curriculum è molto vasto e completo dal punto di vista artistico.

Per il momento il suo ruolo è a Stasera Italia, ma in futuro potrebbe avere altre opportunità. E chissà forse potremmo rivederla in un film come attrice, oppure in una fiction. Su instagram anche è molto apprezzata, sono infatti 118 mila le persone che la seguono.