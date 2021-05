Anna Pettinelli: cosa non sappiamo della conduttrice radiofonica

Sappiamo tutto sulla vita di Anna Pettinelli? Ci sono dettagli che non conosciamo, ecco alcune curiosità inedite sulla conduttrice radiofonica

Anna Pettinelli sarà una degli ospiti di Verissimo e si racconterà a cuore aperto a Silvia Toffanin a poche ore dalla semifinale di Amici di Maria De Filippi. Per la conduttrice radiofonica è stato un anno speciale visto che è tornata a varcare la porta della scuola più ambita dai giovani talentuosi. In veste di insegnante ci canto si è fatta conoscere di più dal pubblico italiano e dagli allievi con i quali si è dovuta confrontare. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita passata? Le curiosità non finiscono mai.

Anna Pettinelli: quei dettagli che non conosciamo

Direttamente da Livorno Anna Pettinelli inizia il suo percorso prima come speaker radiofonica e poi come opinionista nei salotti televisivi. Il suo tono pungente e ironico l’hanno fatta conoscere dal pubblico italiano e ancora oggi è una tra i personaggi più noti. Classe 1957, nonostante la sua notorietà ci sono ancora molte cose dell’insegnante di Amici che non sappiamo. La prima è che ha iniziato la carriera da speaker in modo molto curioso e insolito. Aveva appena chiamato RDS come ascoltatrice e dopo averla sentita, la redazione ha deciso di richiamarla per conoscerla dal vivo. Durante quell’incontro la responsabile stava male e non ha potuto partecipare, ma la Pettinelli è riuscita ad ogni modo a fare centro e a dimostrare il suo talento.

La seconda curiosità riguarda il mondo della recitazione. Sapevate che la famosa conduttrice è stata anche un’attrice? Valeria a Sapore di mare 2 – un anno dopo era proprio lei. Capelli castano scuro e carnagione abbronzata. Molti stentano a riconoscerla visto che dall’epoca è molto cambiata. A quanto pare Anna si è rifatta. E’ stata lei stessa a dichiararlo in una diretta da Barbara D’Urso. “Sì, ho fatto la blefaroplastica. Ma non l’ho fatta a vent’anni, mi stava calando la palpebra”. Aveva riferito.

Da suo marito Stefano Macchi, venti anni più piccolo di lei, si fa chiamare bella patata. “È il soprannome di casa – aveva spiegato Anna durante Temptation Island – da ‘Bella Patata’ viene ‘Tata’ che è il modo in cui mi chiamano in famiglia”.