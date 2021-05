Anna Tatangelo in versione sexy: non solo nel nuovo video del suo ultimo singolo ma anche a letto. In un solo colpo stende tutti

Anna Tatangelo ancora una volta in versione sexy. La bella cantante di Sora ha pubblicato solo da poche ore il video ufficiale della sua “Serenata”, il nuovissimo singolo che segna un suo ritorno in musica dopo il grande successo di questa estate in versione super bionda.

Fin da subito tutti l’hanno definita la nuova hit. Dopo “Guapo” feat. Geolier e “Fra me e te” feat. Gemitaiz, Lady Tata ha sfornato un altro brano all’insegna di un sound rinnovato segnato da una sensualità strabordante nel video.

Lei è la bella tra le belle. Il suo sex appeal esplode in modo potente nel suo total look nero super fasciatissimo. Corpetto con trasparenze, calze e slip e pancia di fuori. Capelli gellati e movenze che fanno ribollire il sangue. Una girl power a tutti gli effetti che si struscia e si contorce tra le sue ballerine.

Con questa terza canzone la cantante conferma l’uscita da quella categoria di pop “classico” alla quale si era votata negli anni scorsi per cambiare completamente flow e spingersi sempre di più verso l’urban e il rap. Tutto per lei è iniziato due anni fa quando insieme ad Achille Lauro e Boss Doms, aveva riarrangiato il suo successo del 2005 “Ragazza di periferia”. E oggi quell’assaggio ha invaso il suo modo di pensare e fare musica.

Anna Tatangelo, la FOTO a letto che stende tutti