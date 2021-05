“Sempre più bella”. Miriam Leone un incanto per gli occhi sui social. La famosa attrice ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Miriam Leone è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate del mondo dello spettacolo. Ha conquistato tutti quando anni fa ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, che ha vinto a mani basse: con i suoi occhi verdi e i suoi capelli rossi ha fatto impazzire una giuria intera che la portò senza nessun dubbio alla vittoria.

Miriam Leone bellissima nell’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Miriam da allora ha cominciato una carriera che è stata tutta in discesa, da modella è diventata un’attrice di successo e in tutto questo processo ha sempre avuto i suoi fans che non l’hanno mai mollata un attimo nel corso degli anni. Sotto ai suoi post ci sono tantissimi commenti per ogni scatto che pubblica, tantissimi aneddoti divertenti e alcuni anche emozionanti. “Mi ricordo che tornai da una festa la sera in cui hai vinto Miss Italia, accesi la televisione e da lì mi rapisti subito. Non ho più smesso di seguirti ed è un piacere vederti sui social ora che sono più grande“.

Ogni scatto che pubblica sul suo profilo raggiunge tantissimi likes e tantissimi commenti di apprezzamento per una delle attrici italiane più amate di sempre.