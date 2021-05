La cantante e conduttrice televisiva italiana ha condiviso con i suoi 1,8 milioni di followers delle IG stories pazzesche.

L’esercito di followers della splendida presentatrice cresce ogni giorno sempre di più.

Sui suoi profili social e in particolare su Instagram, condivide ogni giorno dei momenti della sua vita quotidiana, rendendo partecipe i fan, che la seguono sempre con stima e affetto, della sua vita privata, oltre che professionale.

Per quanto concerne il suo lavoro, Anna ha salvato in evidenza tre cartelle riguardanti le canzoni ‘Serenata‘, ‘Fra me e te‘ e ‘Guapo‘; mentre proprio oggi ha pubblicato un video durante la lavorazione di qualche suo progetto.

Il video girato nello studio di registrazione è stato condiviso da circa due ore: una buonanotte perfetta per i followers!

Anna Tatangelo è vestita in modo molto casual, ma con un outfit che le dona tantissimo: indossa una t-shirt bianca ed un paio di jeans neri.

I capelli sono raccolti ed il make-up non è eccessivo: si tratta di un trucco che comprende la base viso, l’eyeliner, il mascara ed un rossetto super naturale.

La Tatangelo comincia il video inquadrandosi dall’altro per poi girare il telefono e fare una rapida panoramica della stanza che la circonda.

Conclude infine la storia di Instagram con un’altra ripresa in cui ha un’espressione seria, ma soddisfatta.

A quali progetti starà lavorando l’ex grande amore di Gigi D’Alessio? Riusciremo a saperne di più prima dell’estate?

L’odore di mistero che emanano le sue IG stories rende i fan ancora più curiosi: Anna Tatangelo è unica!