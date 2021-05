Il ricordo di Rosita Celentano è un emozionate tuffo del passato, la protagonista è il simbolo di un’intera epoca.

E’ un commovente tuffo del passato quello proposto quest’oggi, in occasione della festa della mamma, dall’attrice e scrittrice Rosita Celentano. Figlia del noto cantautore italiano, Adriano Celentano, Rosita si è nostalgicamente affacciata negli anni della sua fanciullezza per cogliere l’occasione di questa giornata così speciale e pubblicare una commovente dedica.

Si tratta di un fotogramma che raffigura un intero periodo storico attraverso pochi dettagli. Un ritratto iconico e rappresentante di un’Italia diversa, in quegli anni in un cui la popolarità dei suoi genitori scaldava con vigore gli animi di tutti gli spettatori ed ascoltatori della penisola.

Leggi anche —>>> Elisa Isoardi lacrime in diretta: dopo l’Isola “Non sono abituata a vedermi così”

Rosita Celentano, l’emozionate ricordo per la giornata della Mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

Potrebbe interessarti anche —>>> Federica Panicucci e Fargetta, la verità sul loro divorzio

“Alla mamma più bella del 🌍“, scrive in tal modo, dolcemente, Rosita pubblicando l’istantanea in bianco e nero su Instagram, dove lei e la mamma, Claudia Mori, sono le protagoniste di un momento che rappresenta a tutto tondo l’amore di una madre per la propria bambina. Lei sulla piccola bici e la poliedrica artista romana, attiva fin dai primi anni ’60 nel campo musicale e della recitazione.

Una parte di storia della penisola raccontata attraverso un dettaglio intimo e familiare. Gli ammiratori di Rosita si manifestano fin da subito sorpresi e toccati dallo scorcio che questo pomeriggio è apparso sul web senza preavviso. Anni impossibili da dimenticare, come l’affetto provato per personaggi di tale spessore artistico e culturale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)

A colpire in primis sarà il fascino della maestosa attrice e cantante, “Una bellezza disarmante…veramente stupenda😍😍😍“, scriverà infatti un utente per esaltante in tal modo, e con molta probabilità, la potenza stessa della fotografia dalle caratteristiche vintage quanto eterne.