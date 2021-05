Vanessa Incontrada, cicatrice dal passato: dolore incancellabile

Vanessa Incontrada torna sugli schermi. Presto in arrivo un film e una fiction. Una confessione ha stupito il pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Vanessa Incontrada torna in tv. La nota attrice spagnola oggi è tra gli ospiti di Domenica In. Lo scorso anno pre pandemia era stata negli studi del salotto di Mara Venier. In occasione della festa della mamma è ritornata a raccontarsi. Reduce dalle riprese della nuova pellicola “Ostaggi”, in uscita il prossimo 15 maggio, la Incontrada ha rivelato alcune indiscrezioni sul film in arrivo.

Un periodo di novità per Vanessa che sarà anche protagonista di una serie televisiva targata Canale 5.

Oggi sul suo profilo Instagram è apparso nelle storie un dolce scatto con il figlio in occasione della festa della mamma. Vanessa è diventata mamma dal 2008. Il suo Isàl è nato dalla relazione con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. Un amore tormentato nato quando i due erano già impegnati con altri compagni. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

LEGGI ANCHE > Vanessa Incontrada, bellezza insuperabile: “Mi sento felice”… ma cosa le è successo? – FOTO

Vanessa Incontrada: il motivo dell’addio a Zelig

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

LEGGI ANCHE > Vanessa Incontrada, spiazza ancora tutti: un tripudio di lentiggini e sensualità – FOTO

Vanessa Incontrada si è aperta sul abbandono della televisione. A Vanity Fair in passato ha svelato i reali motivi dell’addio a Zelig. Dopo sei anni di conduzione la 42enne ha detto addio al format di Bisio lasciando il testimone a Paola Cortellesi. Vanessa ha rivelato come un giorno di prova ha sentito una grande pesantezza.

“Quel giorno avrei pagato qualunque cifra pur di non andare”, ha rivelato l’attrice. In particolare poi ha confessato come i legami con i colleghi erano cambiati nel tempo. Nonostante la prevalenza di uomini, Vanessa ha ricordi poco piacevoli legati ad alcune donne.

“Dalla sarta alla vocalist, nessuna ha mai mostrato solidarietà quando sono diventata mamma.”, il triste racconto della Incontrada. La conduttrice ha rivelato come la distanza da casa al lavoro complicasse ulteriormente le cose. Dal cast le suggerirono di spostarsi definitivamente.

“Avete figli voi? Allora il mio atteggiamento è diventato indifferenza. Ma il dolore è rimasto lo porterò per sempre”, ha proseguito Vanessa.

In questi anni l’attrice inoltre ha vissuto molte problematiche in merito alla sua forma fisica. Spesso è stata attaccato per le sue curve. Dopo la gravidanza il suo corpo è cambiato e molti l’hanno per questo attaccata.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Lo scorso autunno la copertina di Vanity Fair in cui si è mostrata senza veli ha colpito il pubblico. L’attrice scelto di posare senza filtri alla scopo di comunicare come ogni corpo abbia sia bello per la sua autenticità.