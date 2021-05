Achille Lauro mette a tacere le polemiche dopo l’ospitata da Pio e Amedeo: “La realtà non è solo quella che vedete su giornali e tv”

Il cantante più acclamato del momento, Achille Lauro, fa parlare di sè anche quando non si esibisce sul palco. Stavolta è finito al centro delle critiche per aver partecipato ad una trasmissione televisiva. In questi giorni imperversa la polemica sul monologo di Pio e Amedeo, durante la puntata finale del loro show Felicissima Sera, di cui Lauro era ospite.

Il duo comico ha voluto ironizzare sul “politicamente corretto“, ma il loro sketch ha fatto infuriare moltissimi telespettatori. Sebbene Pio e Amedeo volessero sostenere l’uguaglianza e condannare comportamenti omofobi e razzisti, i toni del monologo non hanno convinto il pubblico, anzi hanno scatenato una vera e propria bufera sui due foggiani.

Pio e Amedeo hanno ribadito che si trattava di satira, ma ciò non ha spento polemiche. Incidentalmente anche Achille Lauro ha dovuto prendere la parola e difendersi a sua volta dalle accuse di chi lo vedeva “complice” del loro operato. Il cantante romano ha scritto un lungo post su Instagram, in cui si è sfogato.

Achille Lauro, lo sfogo su Instagram: “So che vuol dire sentirsi diverso”

L’autore di “Rolls Royce” si è detto amareggiato perché è stato messo in dubbio il suo impegno nel sociale. “Da anni – ha scritto – investo denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani, per le persone abbandonate nelle carceri, per aiutare i bambini negli ospedali, per i ragazzi nelle comunità, per chi non ha una casa, per coloro che sono rimasti senza lavoro, per chiunque abbia bisogno di aiuto“.

Il desiderio di Achille Lauro di tendere la mano agli ultimi e ai dimenticati nasce dagli insegnamenti di sua madre, che gli ripeteva sempre: “Aiutare gli altri è una priorità e per chi ne ha la possibilità è un dovere”. Per questo il cantante porta avanti progetti benefici grazie ai quali “la condizione sociale, culturale e umana delle classi deboli e discriminate possa cambiare definitivamente”.

L’interprete romano afferma di essersi spesso sentito non accettato dagli altri, perché giudicato diverso. Ha quindi invitato i suoi follower a non fermarsi alle apparenze, perché spesso quello che si vede in televisione non è che una versione filtrata della vita delle celebrità.