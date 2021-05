Isola dei Famosi, confermata data della finale ma insorge un problema

Annunciata la data della finale dell’Isola dei Famosi, tuttavia il reality si ritrova a dover fare i conti con un problema legato ad alcune restrizioni

Circa due mesi fa Ilary Blasi presentò i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi che, approdati in Honduras, si sono trovati faccia a faccia con la natura. Una sfida di sopravvivenza che ha causato feriti e abbandoni, ma altrettanti colpi di scena e sfide all’ultimo respiro. Ad oggi sono otto i concorrenti ancora in gara, divisi in due gruppi: quello dei Primitivi e quello degli Arrivisti. Unica eccezione per la modella Beatrice Marchetti che da diverse settimane vive da sola su Playa Imboscata. La permanenza si fa sempre più dura ma i naufraghi dovranno continuare a lottare ancora un po’ per aggiudicarsi la finale, la cui data è stata ufficialmente annunciata.

La data della finale dell’Isola e il problema legato alla quarantena

I concorrenti dell’Isola dei Famosi dovranno continuare a fare i conti con la fame e gli imprevisti causati dalla natura che li circonda ancora per circa un mese. È stato infatti ufficializzato da Mediaset che la finale del reality avrà luogo lunedì 7 giugno. Sebbene gli ascolti non stiano premiando particolarmente il programma si continuerà con il doppio appuntamento anche per le ultime settimane rimaste.

Per la finale è sorto però un problema che riguarda i naufraghi che riusciranno a giungere al termine di quest’esperienza. Tutti i concorrenti si sono ritrovati a dover rispettare un periodo di quarantena obbligatoria sia alla partenza sia al loro ritorno in Italia. Questo comporterebbe l’impossibilità di accogliere i finalisti e di proclamare il vincitore in studio. La speranza al momento è riposta negli aggiornamenti legati alle restrizioni e sul numero di giorni di quarantena per chi giunge dall’estero.

La produzione è al lavoro per cercare delle soluzioni alternative per regalare ugualmente al pubblico una finale degna del suo nome. Riusciranno nell’impresa?

In attesa di scoprire chi tra i naufraghi riuscirà a resistere, l’appuntamento con l’Isola dei Famosi è per ogni lunedì e venerdì sera in prima serata su Canale 5.