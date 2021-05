Scoppia una rissa furibonda nello studio di Uomini e Donne. L’arrivo di un ex cavaliere anima gli animi e scoppia il caos.

Uomini e Donne è il noto e fortunato show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il programma è molto seguito e piace veramente a molti, soprattutto per i vari intrighi amorosi che si innescano.

Questa volta però oltre ad innescarsi la miccia dell’amore si è innescata anche quella di una furiosa lite e la bomba è esplosa in studio. Maria De Filippi è rimasta senza parole per l’accaduto.

In studio è tornato l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri il quale si presentato in compagnia di Roberta Di Padua, l’uomo ha fatto esplodere una bomba in studio rivelando dei dettagli molto privati della donna e degli altri protagonisti dello show televisivo.

Riccardo e Arando arrivano alle mani, caos in studio

Sembrerebbe, così come riportato da liberoquotidiano.it e il blog Il vicolo delle news, che Riccardo sia arrivato ad una colluttazione con Armando Incarnato. Non è la prima volta che nello studio di Maria De Filippi si è arrivati alle mani, l’amore a volte fa brutti scherzi.

In quest’occasione Riccardo ha lanciato una bella granata, il suo intento è stato quello di svelare tutta la verità su Roberta e a quanto pare lui avrebbe accettato di rimanere in trasmissione solo per dare visibilità alla donna in questione.

Riccardo non si ferma però a Roberta, va oltre e racconta di come Armando non avrebbe avuto belle parole per la redazione di Uomini e Donne. Dopo quest’attacco i due sarebbero arrivati alle mani e i presenti hanno fatto di tutto per calmare i due litiganti.

Anche Ida Platano si scaglia contro Riccardo, il quale ha risposto che su di lei potrebbe dire tante cose e l’ha ammonita verbalmente.