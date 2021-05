“Che bel panorama”. Dayane Mello in dolce compagnia incanta i social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti insieme alla sua amica Soleil

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non pensava di riuscire ad arrivare così in alto quando, mesi fa, ha deciso di entrare nella casa per farsi conoscere e vivere questa esperienza, ma tra quelle mura ha imparato tante cose ed è diventata una donna che oggi si ama più che mai.

Dayane Mello conquista tutti insieme all’amica Soleil!

Dayane nella casa si è messa in gioco e ha vissuto praticamente da sola questa esperienza: accanto a lei solo Rosalinda Cannavò che ha conosciuto proprio tra quelle mura e che non pensava avrebbe avuto un rapporto così importante. Le due nella casa si sono trovate e volute bene, ma l’epilogo non è stato uno dei più piacevoli: le due hanno litigato poco prima di lasciarsi quando Rosalinda è stata eliminata e si sono ritrovate poi fuori dalla casa, dove hanno ripreso il loro rapporto che ovviamente non è più forte come un tempo.

Dayane ad oggi è tornata a casa dalla sua famiglia e dalla sua principessa che in questi mesi l’ha aspettata a braccia aperte, sostenendola da lontano e facendo del suo meglio per farle arrivare tutto il suo sostegno, soprattutto nei momenti difficili che Dayane ha affrontato nel reality.