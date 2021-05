Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 maggio: il confidente di Marta

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 maggio: Marta e Vittorio sono sempre più vicini. Marcello è nei guai.

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marta e Vittorio darsi una seconda possibilità. La loro crisi matrimoniale, tuttavia, non è ancora finita e la giovane Guarnieri ha un disperato bisogno di parlarne con qualcuno. Anche Rocco e Maria stanno cercando di darsi una possibilità, nonostante l’Amato sia ancora parzialmente interessato da Irene. Quanto a Ludovica e Marcello, la loro storia sembra ormai volgere al capolinea. Il barista deve lasciare Milano per sfuggire ad una condanna certa dopo che il Mantovano ha mosso pesantissime accuse contro di lui.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 maggio: Ludovica va a trovare Marcello

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Marta troverà sempre più conforto nel fratello Federico. Il ragazzo saprà ascoltarla e guidarla, tanto che alla fine la donna si chiederà cosa la trattenga ancora dal tornare tra le braccia di Vittorio. Anche Rocco e Maria sembreranno sempre più complici ed innamorati.

Guai in vista, invece, per Dora. La Venere scoprirà che Nino, di cui si è innamorata al primo sguardo, è in realtà un seminarista. Sembra dunque che non ci sia alcuna possibilità per un futuro insieme.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Ludovica scoprirà che Marcello non è realmente partito per l’Australia. Il ragazzo si trova a Milano e più nello specifico in prigione. La Brancia riuscirà ad ottenere un permesso per andarlo a trovare.