Soleil Stasi e il copricostume che lascia intravedere tutto, un sogno-FOTO

La bella Soleil Stasi ha condiviso due foto su instagram mentre si trova in una nota località su una barca, ed è mozzafiato

Soleil Stasi è statuaria con indosso un bikini incrociato sull’addome e un copricostume trasparente che lascia intravedere il suo corpo magnifico. Scatta una foto davanti e una dietro, in ogni lato lascia senza fiato. Nella didascalia scrive:”Lo so che sono cambiata tesoro, era quello il punto”. A chi si riferisce non è chiaro, forse ad un uomo. Anche perché in un’altro scatto quando si trovava in vacanza, aveva scritto una frase strana del tipo:“Qui è magnifico senza il caos della città e senza uomini”.

Soleil Stasi una visione in barca

La Stasi appare come una visione bellissima su una barca nel mare di Capri. Indossa un bikini nero incrociato sull’addome e un copricostume nero trasparente. L’influencer appare sempre in vacanza in località magnifiche dove scatta foto mozzafiato. Lei ama viaggiare infatti lo ha scritto anche nella sua didascalia sul suo profilo. “Io creo, gioco, viaggio, medito e mangio tanto”. Soleil è diventata nota al pubblico grazia alla sua partecipazione a Uomini e Donne dove ha corteggiato Luca Onestini che l’aveva scelta al posto di Giulia Latini. La bella Stasi da subito si è dimostrata una tosta, con un carattere molto forte e dinamico. Tuttavia molti avevano sospetti sul suo amore per Luca, lui stesso aveva delle riserve.

Che si sono poi conclamate quando lui ha partecipato al Grande Fratello Vip. Mentre lui era in casa infatti lei usciva con un’altro ex tronista che durante il trono di Onestini aveva mostrato interesse per la Stasi, si tratta di Marco Cartasegna. Inizialmente Onestini non ci voleva credere ma quando il fratello è entrato in casa per confermare le voci, Luca ha deciso che era finita con la Stasi. Ha così cominciato a sviluppare dei sentimenti per la coinquilina e modella Ivana Marzova con il quale sta tutt’ora. Soleil Stasi è sempre apparsa molto sicura di sè. Lo ha dimostrato anche quando è stata concorrente all’Isola dei famosi qualche anno fa. Nonostante le varie difficoltà appariva sempre determinata e vincente nelle prove.

Oltretutto nel reality ha incontrato Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e si sono innamorati. I due però si sono lasciati brutalmente dopo poco. Al momento l’influencer sarebbe single ma non è detto che non si senta con qualcuno. Mesi fa era stata avvistata con Andrea Iannone ma sembrava da entrambi i lati solo un tentativo di ottenere visibilità.