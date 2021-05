Giulia Salemi chi è: carriera, età, fidanzato, tutto su di lei

Protagonista dello scherzo de Le Iene che andrà in onda questa sera, scopriamo qualcosa in più su Giulia Salemi. Cosa ha fatto, i suoi progetti attuali e futuri e qualche dettaglio sulla sua vita privata

Una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi, continua a farsi strada nel mondo dello spettacolo, mentre non perde occasione di dare sostegno alla madre Fariba Tehrani negli studi dell’Isola dei Famosi. Questa sera sarà protagonista dello scherzo de Le Iene che vedrà coinvolto anche il compagno Pierpaolo Pretelli. Ma facciamo un passo indietro e scopriamo qualche dettaglio in più su Giulia, la sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Giulia Salemi, biografia e carriera

Classe 1993, Giulia Salemi nasce a Piacenza dove intraprende gli studi in economia che interrompe per inseguire il suo sogno: lavorare nel mondo dello spettacolo. Muove i primi passi come modella che la portano a partecipare nel 2014 a Miss Italia, dove ottiene il terzo posto. Il pubblico avrà modo di conoscerla meglio l’anno successivo quando insieme alla madre Fariba partecipa al reality Pechino Express salendo nuovamente sul podio.

Il suo debutto come conduttrice avviene su MTV con il programma Ridiculousness mentre contemporaneamente inizia a costruire la propria immagine anche sui social, dove guadagna un discreto numero di followers. Influencer ci diventerà davvero alcuni anni dopo, vantando più di un milione di seguaci.

Nel 2018 partecipa per la prima volta al Grande Fratello Vip, esperienza che replica nuovamente nel novembre 2020 prendendo parte all’ultima edizione vinta da Tommaso Zorzi. La sua prima partecipazione fa discutere per la storia con Francesco Monte, allora reduce dalla rottura con Cecilia Rodriguez. La relazione tra i due prosegue solo per pochi mesi. Oggi è invece legata all’ex velino Pierpaolo Pretelli, conosciuto sempre all’interno della casa, nonostante la giovane avesse inizialmente dichiarato di non volere intraprendere altri rapporti all’interno del reality. Ma all’amore non si comanda e i due sembrano più affiatati che mai.

Dopo le ultime esperienza lavorative che l’avevano vista alla conduzione del programma Adoro! -proprio accanto a Zorzi- e del docu-reality Disconnessi on the road, oggi è al timone di Salotto Salemi. Un contenuto che unisce la sua passione per il make up al genere talk, disponibile sulla piattaforma Mediaset Play.

Questa sera proprio la coppia formata da Giulia e Pierpaolo sarà protagonista di uno scherzo organizzato da Le Iene, con la complicità della stessa Salemi.