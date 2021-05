Il Volo torna a cantare dal vivo all’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento omaggiando il Maestro Ennio Morricone. Oggi la presentazione ufficiale alla quale c’eravamo anche noi di YesLife

Sabato 5 giugno Il Volo torna a cantare dal vivo. I tre giovani tenori, conosciuti in tutto il mondo, saranno all’Arena di Verona con un esclusivo concerto-evento in onore del Maestro Ennio Morricone. Un evento unico che vedrà la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone e che i tre cantanti hanno presentato questa mattina in conferenza stampa alla quale eravamo presenti anche noi di YesLife.

Il concerto sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e sarà una vera full immersion nel mondo del grande Maestro scomparso lo scorso anno ma, come hanno spiegato Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, non mancheranno i loro grandi successi.

Sarà il primo concerto in diretta su Rai 1 e anche il primo che avrà ben 6 mila spettatori. Lo ha annunciato oggi il sindaco di Verona Federico Sboarina. Una possibilità unica che si ha, per il momento, solo all’Arena di Verona grazie ad un protocollo presentato e approvato. E così Il Volo avrà l’onore di inaugurare la ripartenza della musica del vivo, dei concerti e della stagione 2021 dell’Arena.

Non ci saranno presentatori come ha spiegato Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ma la “gestione” della serata sarà tutta affidata ai tre tenori che saranno accompagnati dall’orchestra diretta dal Maestro Marcello Rota. Un viaggio emozionante che sarà poi disponibile anche in cd, registrato come specificato oggi, in studio con l’orchestra storica del Maestro Morricone.

Il Volo all’Arena, l’unico concerto del 2011

Grande emozione per i ragazzi de Il Volo preparare un evento del genere, soprattutto dopo un anno di stop. “Siamo onorati di rappresentare la rinascita – ha spiegato Gianluca Ginoble – vogliamo ricordare il Maestro nei migliori dei modi e molto soddisfatti del lavoro che stiamo facendo”.

Grande fermento per loro come ha spiegato Piero Barone: “Finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più, oggi è diverso perché ogni desiderio adesso si sta concretizzando, daremo un messaggio di ottimismo. C’è tanta voglia di salire sul palco – ha aggiunto – siamo emozionati di vedere tanta gente che lavora con noi, l’orchestra sarà parte preponderante del concerto, saremo noi insieme all’orchestra”.

Ignazio Ginoble si unisce a quanto specificato dai suoi amici precisando che l’Arena di Verona è “un posto d’eccezione, uno di quei posti dell’Italia che si ricorda sempre” e questa location li ospiterà per il loro “unico concerto nel 2011”. Appuntamento poi con il loro tour nel 2022, con la partenza a marzo in America.

Il Volo a YesLife: “Canteremo una melodia epica”

Anche noi di Yeslife abbiamo avuto il piacere di confrontarci con i ragazzi de Il Volo. A loro abbiamo chiesto come hanno scelto le canzoni di Morricone che il prossimo 5 giugno canteranno sul palco.

Non hanno nascosto che è stato difficile, “un lavoro complesso” come ha spiegato Piero che ha precisato che loro tre teneri hanno chiesto consiglio ai loro produttori che li hanno aiutati in questa ricerca.

Però un grande grazie da parte loro va alla famiglia Morricone “per averci dato la loro fiducia, il loro sostegno e i loro consigli”. Insieme ad Andrea Morricone, il figlio del Maestro che sarà con Il Volo sul palco, i tre cantanti hanno “studiato alcune melodie – ha aggiunto Piero – è stato un lavoro di squadra”.

E per noi una piccola anteprima: “Ci sarà un brano di Morricone – ha anticipato Gianluca – che non è mai stato cantato e sarà la prima versione cantata di questa grande colonna sonora”.

E poi Ignazio ha voluto aggiungere il sentito “grazie alla Famiglia Morricone” che ha fatto a loro questo grande regalo. “Ci ha permesso di cantare per la prima volta forse una delle più belle canzoni, una melodia epica” ha concluso Gianluca.