Ilary Blasi li distrugge tutti, fan in estasi: una grande sorpresa

Chi ha vinto la gara di share di lunedì sera? Ilary Blasi sarà riuscita a conquistare il primo posto? Ecco i dati auditel

L’11 maggio è andata in onda una nuova puntata dell’Isola dei famosi ed anche in questo inizio settimana le sorprese non sono mancate. Vera Gemma è arrivata in studio, ci sono stati dei cambiamenti tra i gruppi dei naufraghi e i lati più nascosti stanno uscendo allo scoperto. Intanto su Rai 1 è stata trasmessa la seconda puntata di Chiamami ancora amore con Greta Scarano che dopo il successo della serie di Sky Speravo de morì prima, sta riscuotendo molto successo. Una serata ricca quindi, ma chi ha vinto la gara di share? Ecco quali sono i dati di Lunedì.

NON PERDERTI>>>“Meriti di meglio”, il VIDEO di Antonella Elia e le sue follie in strada divide i fan

Ascolti tv: chi è il vincitore?

ECCO COSA E’ SUCCESSO>>>“Fireee” Valentina Muntoni infiamma Instagram: bikini micro – FOTO

Nella serata di ieri, lunedì 10 maggio 2021, su Rai1 la fiction Chiamami Ancora Amore ha appassionato 3.515.000 spettatori pari al 15.3%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.06 – L’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 3.101.000 spettatori pari al 19% di share. Su Rai2 A Napoli non Piove Mai ha interessato 1.160.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 John Wick ha intrattenuto 1.768.000 spettatori (7.8%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.862.000 spettatori pari ad uno share del 12%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.001.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Il Giurato ha registrato 477.000 spettatori con uno share del 2.1%. Su Tv8 4 Hotel segna 357.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Fuori in 60 Secondi ha raccolto 319.000 spettatori con l’1.5%

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Questa sera andrà in onda la serata dedicata al David di Donatello su Rai 1 e su Canale 5 e una nuova puntata di Buongiorno mamma. E voi avete già deciso cosa guardare?