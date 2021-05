La Vita in Diretta: l’intervista alla ragazza che somiglia a Denise – FOTO

Durante la puntata dell’11 maggio di “La vita in diretta” è stata intervistata Denise, la ragazza calabrese di 19 anni molto somigliante a Denise Pipitone: cosa ha detto.

Parla la ragazza calabrese: “Non sono io”

Le telecamere de “La vita in diretta” filmano la ragazza di cui tutti stanno parlando: Denise. Si tratta di una ragazza di 19 anni di nome Denise che ha origini romene. Qualche giorno fa era andata in un negozio di parrucchiera per cercare lavoro.

Le signore che lavorano nel negozio però l’hanno trattenuta perché hanno trovato delle incredibili somiglianze della ragazza con quelle di Denise Pipitone, la bambina di Mazzara del Vallo scomparsa il primo settembre di 17 anni fa.

Immediatamente a Scalea i giornalisti si sono messi alla ricerca di questa ragazza che è stata raggiunta prima dalle telecamere di Chi l’ha visto. Lei ha dichiarato subito di non essere Denise.

Tuttavia dopo qualche ora anche le telecamere di “La vita in diretta” la raggiungono. La ragazza si trovava insieme con altre persone, probabilmente di etnia rom. La giornalista l’ha bloccata e le ha fatto delle domande. Lei mostrando molta disponibilità ha risposto.

“Non sono la ragazza che cercate – ha detto Denise – sono stata segnalata per la mia cicatrice. Ha colpito la mia bocca ma sono i miei tratti somatici rumeni. Ho la fronte di mia mamma“.

A quel punto la giornalista di “La Vita in Diretta” le ha chiesto se fosse vero che non ricordasse nulla del suo passato ma lei risponde in modo telegrafico: “No, io ricordo tutto“.