Avanti un altro, Laurenti si ribella: Bonolis abbandona lo studio

Questa sera ad Avanti un altro il caos totale. Luca Laurenti non ci sta e si scaglia contro Paolo Bonolis, lui spiazza tutti e se ne va

Sorprese, ironia, risate e colpi di scena sono quelli che non mancano mai ad Avanti un altro, il game show del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ogni sera non manca il divertimento per i telespettatori in studio e a casa. I due presentatori e storici amici conducono come solo loro sanno fanno. L’intesa è speciale come anche il modo di coinvolgere il pubblico con gag e battute esilaranti.

Oltre gli episodi sui generis a volte arrivano anche le vincite. In questa edizione ce ne sono state diverse, molte delle quali ad opera di giovani concorrenti. L’ultima solo qualche sera fa. E’ stato Leonardo che si è portato a casa ben 27 mila euro al gioco finale, il più simpatico da vedere a casa ma il più insidioso da affrontare perché è necessario dare ben 21 risposte sbagliate.

Questa sera puntuale come al solito una nuova puntata su Canale 5 ed in studio ne sono successe delle belle tra Laurenti e Bonolis.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> La Vita in Diretta, parla l’ex procuratore: “Questi i fatti, che rabbia”

Avanti un altro, il studio il colpo di scena

Colpo di scena questa sera in studio ad Avanti un altro a pochi minuti dall’inizio del programma di Canale 5. Luca Laurenti si è ribellato nei confronti di Paolo Bonolis ed è successo l’impensabile.

Il Maestro che è da sempre fedele spalla del conduttore romano come sappiamo lo segue e lo acconsente in tutte le sue follie, a volte è anche suo bersaglio ma questa sera ha deciso di dire basta e lo ha contraddetto. Paolo Bonolis non se l’aspettava.

E’ il turno della seconda concorrente che gioca con le canzoni anni ’90. La seconda canzone da ascoltare è Lemon Tree e mentre parte la canzone Bonolis non resiste e inizia a cantare “just the lemon tree”. Laurenti tuona “Nooo” e il suo compagno ribatte “te devi sta zitto, non ho resistito”. E continua a fare la domanda.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pomeriggio 5, gli ospiti si scagliano contro la coppia: “E’ solo pubblicità”

Laurenti non ce la fa e si ribella. Bonolis urla “Un momentooo” ma lui si alza, va al centro dello studio e racconta tutto. “Quando io faccio quello che ha appena fatto lui mi manda fuori, mi stravolge la famiglia e poi quando lo fa lui va bene tutto”. Il pubblico lo applaude e lo sostiene.

Il marito di Sonia Brunanelli si rende conto di aver sbaglio e mentre lui urla al centro dello studio dice sotto voce “C’ha ragione”. E mentre Laurenti dice “chi sbaglia paga”, Bonolis si alza e va al centro dello studio. Mette una mano sul cuore e ammetto lo sbaglio. “Faccio una cosa che in Italia non fa nessuno – ammette – ha ragione”.

Ma il suo discorso non è finito e mentre il pubblico applaude continua: “Come penitenza di cotanto misfatto – aggiunge – me ne vado“. Tutti tuonano un fragoroso no, “Non ti si chiede questo – dice Laurenti a braccia aperte – ti perdoniamo”. Ma il conduttore romano ha preso la sua decisione e lascia lo studio. Il pubblico lancia un’ovazione a suon di “Paolo” per convincerlo a non andare via e Laurenti aggiunge “questo è finto vittimisto”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> La Vita in Diretta, caso Denise Pipitone: “Trovammo una bara bianca”

Bonolis non ne vuole sapere e abbandona lo studio per davvero dicendo “Addio!”. Il Maestro gli chiede di restare: “Paoletto non fare così” ma ormai la decisione è presa. Intervengono anche i giudici che gli chiedono di tornare. Laurenti è da solo alla conduzione ed esclama in modo liberatorio: “Se ne è annato oooh”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Ora lo studio è tutto suo e va avanti da solo alla conduzione però spiega che lui ha già perdonato Bonolis ma ci tiene a precisare: “Sono trent’anni che mi massacra, una volta può capitare pure a lui giusto?”. Come dargli torto, il Maestro ha avuto la sua rivincita.