“Che sogno”: Marina La Rosa senza veli, la FOTO dalla doccia fa impazzire

Marina la Rosa si è mostrata senza veli su Instagram. In doccia ha stupito in fan. Senza abiti è coperta sola dall’accappatoio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina la Rosa (@marina_la_rosa)

Marina La Rosa si è mostrata su Instagram senza veli. Lo scatto è apparso sul suo seguitissimo profilo. Il post la ritrae nella doccia coperta solo dall’accappatoio. Una scelta volta a ironizzare sui trend del momento.

Nella didascalia al post ha raccontato come un suo amico le abbia suggerito di postare foto in cui mette in mostra il suo corpo.

“Faccio finta che esco dalla doccia”, le parole di Marina. Subito i fan si scatenano nei commenti. Molti apprezzano la sua bellezza e si complimentano per la sua autoironia.

Marina La Rosa: tra tv, teatro e social

