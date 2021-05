La sensualissima cantante ha pubblicato uno scatto su Instagram senza alcun freno inibitorio. I fan sono senza parole.

Elodie è sempre più amata ed apprezzata non solo dai suoi fans che crescono ogni giorno di più ma giorno dopo giorno è riuscita a conquistare veramente tutti: pubblico e critica.

Dopo la sua ultima partecipazione a Sanremo come protagonista femminile per una sera ha messo in mostra tutte le sue dotti non solo come cantante ma anche come presentatrice e showgirl lasciando i telespettatori a bocca aperta.

Bravissima e bellissima, alla cantante romana non manca davvero nulla e ormai è diventata un’artista a tutto tondo.

Elodie completamente senza veli

Lontani gli anni in cui era un’allieva della scuola di Amici e si mostrava insicura e impacciata davanti alle telecamere con i capelli fucsia, nascosta nella tuta bianca della sua squadra.

Ormai si mostra affascinante e disinibita e lo dimostra questo scatto su Instagram dove posa senza nulla addosso.

Non indossa nulla e i suoi fan sono letteralmente in delirio.

“Siamo nati così. 05.05.15”, scrive a corredo di una foto a pancia sotto, sugli scogli senza costume.

Questo post non è recente, infatti la bella cantante l’ha pubblicato l’11 febbraio 2019 ma è impossibile non tornare a questa immagine per ricordarlo.

Chissà se l’avrà visto il suo attuale fidanzato, il rapper Marracash e cosa ne penserà. Tuttavia Elodie non l’ha mai cancellato.