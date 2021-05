L’ex fidanzato dell’influencer più famosa d’Italia ha dato un lieto annuncio ai suoi followers. Ma qual è stata la reazione della moglie di Fedez?

Riccardo Pozzoli è l’ex fidanzato di Chiara Ferragni nonché ex socio in affari e ideatori di The Blond Salad.

Il blog che fece la fortuna della bionda di Cremona nacque nel 2009, l’investimento iniziale fu di 10 euro per il dominio Internet e 500 euro per la fotocamera digitale. Da lì un’escalation fino a che la loro idea è diventata un vero e proprio impero tanto che nel 2019 i ricavi sono stati di 6.4 milioni di euro, con un utile netto di 450 mila euro.

Riccardo Pozzoli è diventato un vero e proprio imprenditore nell’era dei social network ma con Chiara Ferragni la relazione non è andata a buon fine e mentre i loro successi crescevano sempre di più il loro amore finiva.

Nonostante ciò rimasero in buoni rapporti per questioni lavorative ma presto successe qualcosa anche sotto quel fronte.

Sembrerebbe che Pozzoli abbia tentato di vendere il 45% delle quote della loro società all’oscuro di Chiara Ferragni e questo la fashion blogger non glielo perdonò.

Il lieto evento in casa Pozzoli

Se Chiara Ferragni come tutti sappiamo è sposata con il rapper milanese Fedez e insieme a lui ha due bambini, qual è la situazione sentimentale di Riccardo Pozzoli?

L’imprenditore, un anno dopo il matrimonio dell’influencer, si è sposato anche lui.

Sua moglie è Gabrielle Caunesil, modella francese che lavora per l’agenzia Elite e la coppia proprio nel giorno della festa della mamma ha dato l’annuncio di aspettare un bambino con queste parole:

“Oggi è il suo giorno. Dopo dolori e sofferenze, grazie alla sua forza e alla sua resilienza, diventeremo genitori. Lo abbiamo scoperto il giorno della festa del papà e siamo al terzo mese nel giorno della festa della mamma. Tutto è così magico”.

Ciò che non passato inosservato ai 345mila followers di Riccardo Pozzoli è che tra i migliaia di commenti di auguri e congratulazioni ricevuti è venuto a mancare proprio quello di Chiara. Come ci sarà rimasta?