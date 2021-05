Beautiful, anticipazioni puntata 14 maggio: il piano di Wyatt

Beautiful, anticipazioni 14 maggio: Katie prega Steffy e Ridge di non licenziare Sally. Intanto Wyatt…

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo assistito alla proposta di matrimonio di Thomas per Zoe. Il Forrester ha intenzione di far ingelosire Hope, lasciandole intuire che il suo legame con la Buckingham la terrà lontana da Douglas. Hope è molto combattuta, così come lo è Liam, che sembra non aver mai risolto il suo conflitto interiore. Lo Spencer desidera infatti un futuro con Hope e Beth, ma non può negare di provare anche dei sentimenti per Steffy e la loro bambina. Anche Wyatt si trova ad un bivio: costruire un futuro insieme a Flo oppure tornare da Sally, alla quale aveva promesso di restare legato tutta la vita? Wyatt ha attualmente scelto la Fulton, ma qualcosa potrebbe mescolare le carte in tavola.

Beautiful, anticipazioni 14 maggio: Katie rivela tutto

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Ridge e Steffy mediteranno di licenziare Sally. La nuova collezione è un disastro ed entrambi i Forrester intendono incolpare la stilista del totale fallimento del loro lavoro. Venuta a conoscenza della notizia, Katie si intrometterà nella scelta, svelando finalmente le condizioni di salute di Sally. Anche Wyatt e Flo parleranno della difficile situazione della stilista. Wyatt capirà di dover stare vicino a Sally nei suoi ultimi giorni di vita e la Fulton sarà d’accordo con lui.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che Hope cadrà nella trappola di Thomas. La Logan griderà a Zoe che non lei la donna che il ragazzo ama, lasciando intendere che ci sia ancora una possibilità per loro due.