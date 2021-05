Cani Vip, conoscete i cani di Giorgio Panariello? Tutto su Pocky e Pie

Sono alcuni dei cani vip che spadroneggiano sui social insieme al loro padroncino: si tratta dei cani di Giorgio Panariello. Le curiosità su Pocky e Pie

Lui è un vero mattatore della scena. Comico, attore ma anche regista e scrittore. Uno showman a tutti gli effetti, di quelli che non se ne trovano più. Toscano doc, lo abbiamo visto in mille vesti diverse.

Parliamo di Giorgio Panariello che oltre al suo lavoro è un grande amante degli animali, ed in particolare dei cani. Ne ha scritto anche una poesia Guardami negli occhi, un modo per raccontare la sua tenerezza nei confronti degli animali e dei cani in particolare.

Un amore il suo spropositato verso gli amici a quattro zampe che come lo stesso Panariello ha ammesso nasce da lontano e si è rafforzato “quando ho accolto in casa il mio primo cane Zeus, un pastore tedesco, al quale poi si è unita Crusca, una meticcia” ha rivelato l’attore tempo fa. Poi sono arrivati Zac e Luna, e oggi nella vita dell’attore ci sono Pocky e Pie.

Cani di Giorgio Panariello, le curiosità su Pocky e Pie

Pocky e Pie sono i cani di Giorgio Panariello che spesso vediamo sui social insieme a lui. Pocky è di certo più famoso, il piccolo chihuahua che tante volte abbiamo imparato a vedere e sorridere insieme a lui. Pie si è aggiunto da poco nella famiglia e rispetto a Pocky che ha il pelo chiaro lui è scuro.

Tanti gli amici pelosi hanno tenuto compagnia all’attore negli anni e così i loro nomi ha deciso di inciderli sulle sue braccia al posto del nome della sua fidanzata. Per loro, come ha detto spesso, spera di essere un buon padre.

Il suo amore per i cani è così alto che ne ha scritto anche un romanzo, Non ti lascerò mai solo nel quale racconta la storia d’amore tra Poldo, un cane trovatello che riesce a far innamorare un single incallito di successo.

Molte volte, poi, ha prestato la sua immagine e la sua voce, per la campagne sociali contro l’abbandono dei cani.