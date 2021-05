Dimagrire camminando? É possibile seguendo qualche piccolo consiglio

La prova costume si avvicina, allora perché non dimagrire camminando? Ecco tutti i consigli per riuscirci in modo sano e in poco tempo

Adesso che si avvicina l’estate, torniamo a pensare alla tanto temuta prova costume. Con le palestre ancora chiuse, c’è un ottimo metodo per iniziare a perdere i chili in più accumulati in questi mesi. Per un’attività fisica soft, ci si può affidare alla camminata: se praticata con costanza è assolutamente efficace nell’aiutare il dimagrimento. Ricordiamo che va comunque associata a un’alimentazione sana e uno stile di vita equilibrato.

Per trasformare la camminata in esercizio sportivo e bruciare calorie, occorre seguire dei piccoli accorgimenti. Consigli pratici che sono validi sia per chi decide di camminare all’aria aperta, sia in casa usando un tapis roulant. Il primo? Mantenere sempre l’idratazione, bevendo un’adeguata quantità di acqua.

Dimagrire camminando? Ecco qualche piccolo consiglio

All’aperto è essenziale indossare scarpe adatte al percorso scelto e alla stagione, possibilmente impermeabili alla pioggia. Potrebbe essere utile equipaggiarsi di smartwatch, per poter monitorare velocità e numero di passi, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Per darsi la carica e mantenere un ritmo sostenuto scegliere la musica giusta può aiutare.

Per dimagrire infatti occorre camminare a passo svelto e con un ritmo costante e continuativo. Gli esperti consigliano di mantenere la frequenza cardiaca tra il 60% e il 75% e raggiungere la cosiddetta “zona di resistenza”. Sotto sforzo il cuore accelera i battiti e si bruciano i grassi di riserva, per alimentare i muscoli.

Se non si fa già attività fisica, si può cominciare alternando 2 minuti di camminata veloce con 30 secondi a passo d’uomo. Man mano si andranno ad aumentare i minuti a velocità sostenuta, fino a raggiungere tempi più significativi.

Per bruciare le calorie provenienti dagli accumuli di grasso, è necessario camminare dai 40 ai 60-80 minuti, programmando almeno 3 camminate settimanali, fino ad un massimo di 5 a settimana. Occorre sempre lasciare dei giorni di pausa, così che i muscoli possano rigenerarsi.