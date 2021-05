Annalisa si è mostrata radiosa nel suo ultimo post su Instagram. La cantante ha condiviso una serie di scatti in cui è bellissima.

Un primo piano mozzafiato. Annalisa ha stupito i fan nel suo ultimo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram. Nella foto la cantante indossa una maglia dalla scollatura profonda. Dopo lo scatto ha postato altre foto. In ogni scatto mostra tutta la sua bellezza. Subito è boom di like e commenti. Il suo milione di follower ha speso parole di apprezzamento complimentandosi per la sua bellezza e il suo talento.

“Sono su gqitalia”, la didascalia al post. Sull’account della realtà infatti è apparso lo scatto e la sua intervista.

Annalisa: dagli esordi al grande successo

