Paola Turani ha condiviso una foto su instagram con un abito rosa morbido che delinea le forme rotonde dovute alla gravidanza. Il pancino cresce sempre di più, è entrata nella 20esima settimana. Questa per lei è la gioia più grande e inaspettata dopo un lungo periodo di sofferenza dovuta al fatto che non riusciva a rimanere incinta. Per lei e suo marito questo è un piccolo miracolo.

Paola Turani e la sua gravidanza conquistata

La Turani se l’è conquistata questa gravidanza, dopo 8 anni che provava a rimanere incinta senza esito. Ha raccontato poche settimana fa quando ha annunciato la sua gravidanza, di come è stato difficile affrontare questa situazione. Nell’ultimo periodo lei e suo marito avevano deciso di sottoporsi a una terapia per rimanere incinta. Ma come per magia non c’è stato bisogno di fare nulla che il bambino è arrivato dopo ben 8 anni di attesa. Una storia straordinaria che fa tornare la speranza in tutte quelle donne che non riescono a rimanere incinta.

C’è sempre speranza. La Turani ha raccontato la sua storia in un post instagram. Ha spiegato di quando i medici le hanno comunicato che lei e suo marito avevano problemi d’infertilità e che sarebbe stata durissima per loro se non impossibile avere dei figli. Ecco alcune parole:”Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema. Concepire sarebbe stato molto improbabile quasi impossibile. Sono stati mesi duri è stata una botta psicologia. Quante lacrime ho versato. Sono iniziati così mesi di ulteriori visite, esami in ospedale per iniziare un percorso PMA (Procreazione medico assistita) e procedure con la fecondazione.

Avevamo preparato tutto. In frigorifero tenevamo le punture per la mia cura ormonale da effettuare durante il percorso. Poi però è successo qualcosa che ha dell’incredibile. Proprio nel mese in cui dovevamo iniziare la PMA io sono rimasta incinta naturalmente. Questa notizia ha spiazzato tutti, medici compresi eravamo increduli ma di una felicità che è impossibile spiegare a parole! è successo così dopo 8 anni. Mi piace chiamarlo: il nostro piccolo grande miracolo”. Parole dure e difficili da comprendere, dev’essere difficili ricevere una notizia del genere. La Turani che oggi è felicemente incinta di un maschio, il sesso lo ha annunciato il giorno della festa della mamma.

Si sente vicina a tutte le donne che hanno lo stesso problema e condivide la sua testimonianza per aiutarle a non sentirsi “sbagliate” come dice lei. Nel suo ultimo post dove mostra il pancino, dice che ora sono iniziate le ricerche per il nome del piccolo. E che con suo marito sono già in disaccordo, lei vuole un nome particolare e lui uno tradizionale, speriamo trovino un punto d’incontro.