Allevatore ucciso in un terreno: trovato morto il figlio

Nel pomeriggio di ieri, è stato trovato senza vita il figlio di Francesco Dessena, l’allevatore di 76 anni ucciso la scorsa settimana a Nule (Sassari).

Si infittisce il mistero sulla morte di Francesco Dessena, l’allevatore di 76 anni ucciso la scorsa settimana a Nule, in provincia di Sassari. Nel pomeriggio di ieri, uno dei figli del 76enne è stato ritrovato senza vita nei pressi del luogo dove era stato assassinato il padre. Lanciato l’allarme da un dipendente, sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per Dessena. I carabinieri stanno ora indagando per capire se le due morti possano essere collegate e al momento non è esclusa nessuna pista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ex carabiniere ucciso davanti al figlio: svolta nelle indagini

Sassari, allevatore ucciso la scorsa settimana: ritrovato morto il figlio 43enne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Luana D’Orazio, la perizia su un orditoio della fabbrica: “Sistema di sicurezza manipolato”

Il figlio di Francesco Dessena, l’imprenditore l’allevatore di 76 anni assassinato lo scorso 6 maggio a Nule, piccolo comune in provincia di Sassari, è stato ritrovato senza vita. Il cadavere del 43enne, secondo quanto riportato dalla stampa locale e dalla redazione di Today, è stato rinvenuto, nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 maggio, da un suo dipendente, in una zona non distante dal luogo dell’omicidio del padre. Quest’ultimo, dalle ricostruzioni degli inquirenti, era stato freddato con un colpo d’arma da fuoco in pieno volto in un suo terreno nelle campagne di Nule.

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il figlio di Dessena, ma non c’è stato nulla da fare. Il personale medico si è dovuto arrendere costatandone il decesso, le cui cause sono ancora da chiarire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Macabra scoperta in un appartamento: ritrovato il cadavere di una donna

In merito stanno indagando i carabinieri di Sassari ed i colleghi della Compagnia di Bono che sono intervenuti sul luogo del ritrovamento del cadavere.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Gli inquirenti, riporta Today, stanno cercando di capire se possa esservi un collegamento tra il decesso di Dessena e quello del figlio. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, compresa quella del gesto estremo da parte del 43enne.