Amici 20. Stefano De Martino avvistato in barca in dolcissima compagnia

Amici 20. Il giudice del talent show Amici di Maria De Filippi, il ballerino e presentatore Stefano De Martino, è stato paparazzato in barca nelle acque della costiera amalfitana. Non era da solo: chi gli faceva compagnia?

Le pagine di cronaca rosa degli ultimi 12 mesi sono state riempite dalle vicende legate alla fine del matrimonio tra la showgirl Belen Rodriguez e il ballerino Stefano De Martino. A un anno di distanza, entrambi hanno ampiamente voltato pagina.

Lei ha ritrovato l’amore tra le braccia dell’hair stylist Antonino Spinalbese e sono in attesa della loro prima figlia insieme, una bambina che si chiamerà Luna Marie. Stefano De Martino, invece, si è sempre dichiarato single. Gli sono stati attribuiti numerosi flirt nel corso del tempo, tutti prontamente smentiti. Da Alessia Marcuzzi a Melissa Satta: i giornali scandalistici si sono scatenati senza trovare mai evidenza di quanto asserito.

Oggi lo ritroveremo in un appuntamento televisivo importante.

Stefano De Martino: che c’è con lui in barca

Mancano poche ore alla finale del talent show Amici di Maria De Filippi. Uno dei protagonisti indiscussi sarà Stefano De Martino, ex concorrente, passato adesso dal lato della giuria insieme a Emanuele Filiberto di Savoia e al cantante Stash. Nella serata di oggi, sabato 15 Maggio, scopriremo chi sarà il vincitore o la vincitrice del programma.

Nel frattempo, il ballerino è stato paparazzato in una location straordinaria. Non ha mai nascosto il suo profondo amore per il mare e spesso sul suo profilo Instagram pubblica foto in cui è in navigazione. Stefano De Martino ha una barca che porta il nome del figlio avuto da Belen Rodriguez, Santiago. Ha scritto in passato: “Navigare non comporta necessariamente uno spostamento, é più uno stato d’animo”.

E’ stato paparazzato nella acque della costiera amalfitana proprio sulla sua imbarcazione e a quanto pare non era da solo. No, non c’era nessuna nuova fiamma insieme a lui. A fargli compagnia tre coppie di amici ma c’era qualcun altro, una presenza dolcissima.

Si tratta dell’ultimo arrivato di casa De Martino, un cucciolone razza Labrador, color marrone cioccolato, adottato nel settembre 2020. Il cane si chiama Choco, è tenerissimo e rappresenta per Santiago una compagnia insuperabile. L’animale ricorre spesso nelle immagini condivise dallo stesso ballerino e presentatore tv sui social.