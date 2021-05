Giulia Stabile chi è: età, carriera, fidanzato, tutto sulla finalista di “Amici”

Scopriamo qualcosa in più sulla ballerina finalista di Amici che questa sera tenterà di conquistarsi la vittoria della ventesima stagione

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la tanto attesa finalissima di Amici che decreterà il vincitore di questa edizione. Tra i talenti rimasti in gara troviamo anche la ballerina Giulia Stabile, tra le favorite alla vittoria. Giovanissima, tra le più amate dal pubblico, si è conquistata un posto nel cuore dei telespettatori per il suo talento e la sua personalità. Ma scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua vita, artistica e privata.

Chi è Giulia Stabile: quello che non sai sulla ballerina di Amici

Di origine italo-catalana, Giulia Stabile nasce a Roma nel 2002 e con lei anche la passione per la danza.

La ballerina muove i primi passi già da bambina e si dedica agli studi presso un’Accademia della capitale. Un talento innato che la porta a diventare una professionista già in adolescenza. Giulia ha infatti avuto l’opportunità di lavorare in televisione con Antonella Clerici nel programma “Ti lascio una canzone“.

La giovane ha continuato a studiare e condividere anche sui profili social esibizioni e prove registrate insieme alla sua Dance Crew. Poi la grande occasione che la porta alla ventesima edizione di Amici dove è stata fortemente voluta dalla professoressa Veronica Peparini.

Giulia stupisce fin da subito per la sua straordinaria capacità di comunicare attraverso i movimenti del corpo. Nel corso del programma le sono state assegnate coreografie nelle quali sono emersi diversi lati della sua personalità, anche quelli che tende a nascondere. La ballerina è infatti molto timida e riservata e proprio per questo motivo Maria De Filippi si è spesso divertita nel chiamarla in causa. È ormai diventata famosa la sua risata contagiosa con la quale spesso maschera un forte imbarazzo.

In quest’esperienza la giovane ha cercato di lavorare anche sulle sue insicurezze. Ad aiutarla in questo il cantautore Sangiovanni con il quale si è legata sentimentalmente. Nonostante la forte infatuazione provata inizialmente nei confronti del ballerino professionista Sebastian Melo, la convivenza con l’allievo ha portato i due ad avvicinarsi.

Sangiovanni, entrato impegnato, ha lasciato la fidanzata perché ormai consapevole dei sentimenti provati per la ballerina. Il primo bacio scattato tra i due è stato anche il primo vero bacio di Giulia che ammette di non aver mai vissuto un amore così.

Giunta al serale ha conquistato la giuria, che l’ha sempre premiata nel corso delle puntate, e ha continuato a fare breccia nel cuore del pubblico. Il suo account Instagram vanta quasi un milione di followers. Questa sera insieme ad Aka7even, Sangiovanni, Deddy e Alessandro, si giocherà la vittoria finale. Sarà lei ad alzare la coppa della 20esima edizione di Amici?