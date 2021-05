Amici 20, quanto hanno guadagnato i finalisti

Ieri si è concluso il talent show più amato dagli italiani, Amici 20 di Maria De Filippi, vinto dalla ballerina 19enne Giulia Stabile: ecco quanto hanno guadagnato i finalisti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

La ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi è stata vinta da Giulia Stabile, ballerina di soli 19 anni, che è arrivata a gareggiare nell’ultima sfida proprio con il suo fidanzato Sangiovanni, il cui nome reale è Giovanni Pietro Damian. Per tutti i finalisti però ci sono stati cospicui riconoscimenti in denaro tra cui quello, vinto da tutti, chiamato Premio Marlù, che ha diviso il montepremi di 35 mila per i 5 sfidanti della finale per la cifra di 7 mila euro ciascuno.

In totale a Giulia Stabile sono andati 187 mila euro, a Sangiovanni 127 mila, mentre Aka7even, Alessandro Cavallo e Deddy hanno ricevuto i 7 mila euro a testa. Complessivamente i premi ammontavano a 135 mila ma a questi si sono aggiunti i 150 mila per la vincitrice di Amici e 50 mila per il secondo posto, che ha primeggiato nel canto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->

Ecco quanto hanno guadagnato i finalisti di Amici 20 con tutti i premi assegnati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ->

Di seguito tutti i premi assegnati con il loro valore economico: come detto tutti i finalisti hanno avuto il Premio Marlù di 7 mila euro, Sangiovanni si è aggiudicato ben tre riconoscimenti: il Premio SIAE di 20 mila per il miglior testo inedito; il Premio delle Radio, RT 2012.5, RDS, Radio Italia, Radio R101 e il Premio della critica di 50 mila euro, a cui si aggiungono le altre 50 mila per aver vinto nella sua categoria ed essere arrivato secondo nella classifica generale. Giulia Stabile invece, oltre alla somma vinta con il primo posto e con il premio per tutti i finalisti, ha vinto anche il Premio Tim di 30 mila.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Nella serata finale di Amici 20 Giulia ha strabiliato il pubblico a casa con coreografie bellissime e articolate sulle note di “Crepe” di Irama, “L’unica cosa da fare” di Alessandra Amoroso e “La notte” di Arisa. Alla fine la 19enne ha voluto il fidanzato Sangiovanni accanto mentre ha alzato la coppa della vittoria al cielo molto emozionata.